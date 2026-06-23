창간 80주년 경향신문

[지금 한국 영화는②]5년 걸려 만든 영화, 2주 만에 잊혀져야 하나···OTT 대신 극장 택한 독립영화

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

올해 상반기 한국 영화계는 '1000만 영화'가 한 편도 없던 지난해와는 다르다.

50대 이상의 관객들이 하나둘씩 집 근처 극장을 빌려 영화를 보기 시작하며 상영이 이어졌다.

양희 감독은 "관객들이 SNS나 문자, 당근을 통해 '이 영화 매우 좋은데, 같이 볼래요? 1만 원이에요'라고 올리더라"며 "60여 차례 대관 상영이 있었는데, 대부분 전석 매진됐다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[지금 한국 영화는②]5년 걸려 만든 영화, 2주 만에 잊혀져야 하나···OTT 대신 극장 택한 독립영화

입력 2026.06.23 14:00

수정 2026.06.23 14:17

펼치기/접기
  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
올해 상반기 한국 영화계는 ‘1000만 영화’가 한 편도 없던 지난해와는 다르다. 1600만 명 이상을 동원한 <왕과 사는 남자>의 흥행 등에 극장가는 모처럼 활기를 띠고 있다. 지난해 총 관객 수 1억여 명 중 41.1%에 그쳤던 한국 영화 점유율은 상반기가 끝나가는 올해 66.4%(22일 기준, 총 5500만여 명)까지 올라섰다.
한두 편의 성공이 한국 영화의 재부흥으로 바로 이어지는 것은 아니다. 투자는 여전히 경색되어 있다. 영화가 제작되기도 어렵고, 만들어졌다고 해도 작은 영화는 관객을 충분히 만나기가 어렵다. 뾰족한 묘안은 없더라도 자구책을 찾는 영화인들을 만났다.

지난 19일 서울 중구 그릴데미그라스에서 열린 ‘슬로우시네마 운동 출범 기자회견’에서 (왼쪽부터) <1980 사북> 박봉남 감독, <바람이 전하는 말> 양희 감독, <3학년 2학기> 이란희 감독, 신운섭 제작자 등이 참석해 취지를 전하고 있다. 슬로우시네마 운동 제공

지난 19일 서울 중구 그릴데미그라스에서 열린 ‘슬로우시네마 운동 출범 기자회견’에서 (왼쪽부터) <1980 사북> 박봉남 감독, <바람이 전하는 말> 양희 감독, <3학년 2학기> 이란희 감독, 신운섭 제작자 등이 참석해 취지를 전하고 있다. 슬로우시네마 운동 제공

<왕과 사는 남자>처럼 흥행작이 명확할 때, 작은 독립영화들은 오히려 보릿고개를 겪는다. 상영관이 인기 영화로 몰리며 멀티플렉스에서는 시작부터 적게 배정된 상영관이 1주 차 뒤에는 거의 사라지지다시피 하기 때문이다.

독립·예술영화 전용관은 전국 70개뿐인데, 지난해 개봉한 독립영화만 297편이다. 실질적으로 50여 스크린에 상영 회차도 하루에 한 번꼴, 그마저도 이른 아침이나 새벽에 가까운 밤 시간대로 밀려나곤 한다. 2~3주 만에 더 극장에서 볼 수 없게 되는 영화가 많다.

슬로우시네마 운동에 참여하는 독립영화 세 편, <3학년 2학기> <바람이 전하는 말> <1980 사북> 포스터. 작업장 봄, 판씨네마, 엣나인필름 제공

슬로우시네마 운동에 참여하는 독립영화 세 편, <3학년 2학기> <바람이 전하는 말> <1980 사북> 포스터. 작업장 봄, 판씨네마, 엣나인필름 제공

적게는 5년, 길게는 10년까지도 걸려 만든 영화들이 그렇게 사라지는 것이 당연한 걸까. 지난해 하반기 개봉한 독립영화 세 편, <3학년 2학기>(이란희 감독·2만6000명), <바람이 전하는 말>(양희 감독·9190명), <1980 사북>(박봉남 감독·1만3000명)은 ‘그렇지 않다’는 것을 몸소 보여준다. 개봉 일정에 맞춘 정식 상영은 끝났지만, 세 작품은 관객 혹은 창작자 측의 자발적인 극장 대관으로 해를 넘겨서까지 각각 영화 상영을 이어왔다.

감독들은 의기투합하기로 했다. 이들은 개봉이 끝난 영화를 IPTV(인터넷TV)와 OTT(온라인동영상서비스)에 빠르게 넘기는 것이 다음 순서처럼 굳어져 버린 생태계 관행을 깨고 “올해 12월 말까지 오로지 영화관에서 관객을 만나겠다”고 약속했다. 세 감독을 비롯한 제작자·관계자 9인은 이 도전을 ‘슬로우시네마 운동’이라고 이름 붙였다. 2014년 출범한 일본 ‘JSN(재팬 슬로우시네마 네트워크)’이 자국에서 벌인 장기 상영 운동에서 가져온 표현이다.

‘운동’이라는 말이 조직적으로 들리지만, 세 영화는 하던 대로 연말까지 극장에서 버티는 것이 목표다. 그 양상은 영화마다 다르다.

<3학년 2학기>의 주인공 창우(유이하)가 현장실습을 나간 공장에서 일하고 있다. 작업장 봄 제공

<3학년 2학기>의 주인공 창우(유이하)가 현장실습을 나간 공장에서 일하고 있다. 작업장 봄 제공

<3학년 2학기>는 중소기업에 현장 실습 나간 고등학생 ‘창우’(유이하)의 애씀을 담은 극 영화다. 2024·2025년 유수의 독립영화제에서 10여 개의 상을 받은 화제작이다. 노동조합, 학교 등에서 ‘영화를 보고 싶다’는 요청이 잇따르며 소규모 상영을 이어 가게 된 경우다.

이란희 감독은 지난 19일 서울 중구 그릴데미그라스에서 열린 ‘슬로우시네마 운동 출범 기자회견’에서 “지난해 9월 개봉 이후 시간이 한참 흐른 지금에서야 학교에서 더 연락이 오기 시작했다”며 “길게 가야 영화가 알려지더라. 제 첫 영화는 나왔는지도 모르고 지나간 사람이 많았겠더라”고 했다. <3학년 2학기> 팀은 ‘수능 응원’ 플래카드가 붙는 11월, 현장실습생을 포함한 청소년들을 향해 ‘모두의 출발을 응원합니다’라는 플래카드를 거는 캠페인을 전개해 보고 싶다고 했다.

<바람이 전하는 말>에서 기타를 연주하고 있는 김희갑 작곡가. 판씨네마 제공

<바람이 전하는 말>에서 기타를 연주하고 있는 김희갑 작곡가. 판씨네마 제공

<바람이 전하는 말> 양희 감독이 지난 19일 서울 중구 그릴데미그라스에서 열린 ‘슬로우시네마 운동 출범 기자회견’에서 발언을 하고 있다. 슬로우시네마 제공

<바람이 전하는 말> 양희 감독이 지난 19일 서울 중구 그릴데미그라스에서 열린 ‘슬로우시네마 운동 출범 기자회견’에서 발언을 하고 있다. 슬로우시네마 제공

<바람이 전하는 말>은 작곡가 김희갑의 음악 인생을 총망라한 다큐멘터리다. 50대 이상의 관객들이 하나둘씩 집 근처 극장을 빌려 영화를 보기 시작하며 상영이 이어졌다. 양희 감독은 “관객들이 SNS나 문자, 당근을 통해 ‘이 영화 매우 좋은데, 같이 볼래요? 1만 원이에요’라고 올리더라”며 “60여 차례 대관 상영이 있었는데, 대부분 전석 매진됐다”고 말했다. 양 감독은 “35곡이 나오는데, 극장에서 가장 완벽하게 볼 수 있도록 사운드를 믹싱했기에 (이런 관객들이 반가웠다)”며 “상영 때마다 직접 가서 관객을 만나고 있다”고 했다.

당시 동원탄좌 사북광업소의 모습. 엣나인필름 제공

당시 동원탄좌 사북광업소의 모습. 엣나인필름 제공

1980년 4월 강원도 정선 사북에서 일어난 광부들의 항쟁(1980년 사북사건·사북항쟁)과 그에 가해진 국가 폭력을 다룬 다큐멘터리 <1980 사북>은 이 운동이 끝나고서도 IPTV나 OTT로 판권을 넘기지 않을 계획이다. 박봉남 감독은 “다큐멘터리에 증언한 여성 출연자들이 당한 폭력과 성적 가혹행위가 사실적으로 자세히 묘사되어 있어, 다른 플랫폼에 영상이 넘어가면 2차 가해 가능성이 우려된다”며 “이 영화는 극장에서만 볼 수 있을 것”이라고 했다.

영화는 피해 광부와 가족들에 대한 국가 차원의 사과를 요구하는 시민 운동(‘늦은 메아리 운동’)으로 나아갔다. <1980 사북> 측은 직접 대관료를 치러 상영회를 열기도 한다. 참석한 관객은 자발적으로 후원금을 보낸다. 그 후원금이 다음번 상영회의 종잣돈이 되는 구조가 지속 가능하게 이어졌다. 목소리가 모이며 지난 4월에는 국가 차원의 사과를 촉구하는 결의안이 국회에서 통과됐다.

<1980 사북> 박봉남 감독이 지난 19일 서울 중구 그릴데미그라스에서 열린 ‘슬로우시네마 운동 출범 기자회견’에서 발언을 하고 있다. 슬로우시네마 제공

<1980 사북> 박봉남 감독이 지난 19일 서울 중구 그릴데미그라스에서 열린 ‘슬로우시네마 운동 출범 기자회견’에서 발언을 하고 있다. 슬로우시네마 제공

박 감독은 “사북 지역 주민들과도 단체 관람을 많이 했다”며 “극장이 아닌 각자의 모니터로 영화를 봤다면, 고민이 파편화돼서 공동체적인 공론화 계기가 모이지 않았을 것”이라고 했다. 그는 “내년 4월이면 47주년이다. 국가 차원의 사과를 받아낼 때까지 (상영을) 가겠다는 다짐을 해보려고 한다”고 했다.

이들은 “당신을 만날 때까지, 당신이 볼 때까지 기다리겠다”는 기치 아래 “또 다른 독립영화가 더 많은 관객을 만날 수 있는 마중물이 되도록 틀을 마련하겠다”고 밝혔다. 추후 멤버십과 크라우드 펀딩 등 관객이 참여할 수 있는 구체적인 연대 방안이 마련될 예정이다.

지난 19일 서울 중구 그릴데미그라스에서 열린 ‘슬로우시네마 운동 출범 기자회견’에서 제안자들이 포즈를 취하고 있다. 슬로우시네마 운동 제공

지난 19일 서울 중구 그릴데미그라스에서 열린 ‘슬로우시네마 운동 출범 기자회견’에서 제안자들이 포즈를 취하고 있다. 슬로우시네마 운동 제공

슬로우시네마 운동 제안자 9인 (가나다순)
박봉남(<1980 사북> 감독), 백재호(한국독립영화협회 이사장), 신운섭(<3학년 2학기> 제작자), 양희(<바람이 전하는 말> 감독), 이란희(<3학년 2학기> 감독), 이은 (한국영화제작가협회 회장), 최낙용(한국예술영화관협회 회장), 한경수(<1980 사북> 프로듀서), 허욱(<바람이 전하는 말> 제작자)


[지금 한국 영화는①]‘방구석 유튜버’가 4500억 대박 낸 비결?···“기존 영화 공식 안 통합니다”

엄태화(<콘크리트 유토피아>), 장재현(<파묘>), 윤가은(<세계의 주인>), 이상근(<엑시트>), 이옥섭(<메기>), 조성희(<승리호>), 한준희(<약한 영웅>). 2021년을 끝으로 잠정 중단됐던 미쟝센단편영화제를 지난해 되살린 감독들의 이름이다. 올해는 이종필(<파반느>), 이충현(<발레리나>), 유재선(<잠>)까지, 총 10명의 감독이 집행위원...

https://www.khan.co.kr/article/202606230600151

‘처음’이라 불안한 청춘 그린 독립영화 두 편…‘3670’, ‘3학년 2학기’

처음은 누구나 서툴다. 새 환경, 공간, 상황에 들어설 때 쭈뼛거리는 몸과 흔들리는 시선을 숨겨보려 해도 이미 적응하다 못해 상황의 일부가 되어버린 터줏대감들 사이에서 신입은 어설픈 티가 날 수밖에 없다. 오는 3일 개봉하는 두 편의 독립영화 <3670>(박준호 감독)과 <3학년 2학기>(이란희 감독)는 낯선 사회에 발을 디디는 주인공의 처음을 따라간...

https://www.khan.co.kr/article/202509021736001#ENT

“한국 대중음악 품격 지킨 작곡가”···김희갑의 60년 음악 인생, 다큐로 보다

가수 조용필, 양희은, 혜은이, 김국환, 임희숙, 임주리···. 시대를 빛낸 가수들이 카메라 앞에 앉아 따스한 눈으로 존경을 말한다. “존경하는 분이니까 믿음이 있어요.”(조용필) “선생님 곡은 진짜 너무 좋아요.”(임희숙). 강헌 음악평론가는 그를 “한국 대중음악의 품격을 수호한 사람”이라고 말한다. 찬사는 ‘킬리만자로의 표범’(1985), ‘향수’...

https://www.khan.co.kr/article/202511041612001

‘폭도’라는 이름 뒤 숨은 ‘국가폭력’…사북항쟁 다룬 다큐멘터리 <1980 사북>

박정희 사망 이후 정국 수습을 앞세워 전두환이 계엄령을 발동했던 1980년 4월21일. 강원도 정선군 사북읍에 위치한 (주)동원탄좌 소속 사북광업소 탄광노동자들이 저임금과 어용노조 등에 분노해 일어섰다. ‘일한 만큼 임금을 받고 인권을 존중받고 싶다’는 정당한 요구를 내세웠지만, 신군부의 보도통제를 받은 언론은 이들을 ‘빨갱이’ ‘폭도’로 낙인 찍었다...

https://www.khan.co.kr/article/202510271654001#ENT

[논설위원의 단도직입]“사북사건 피해자 구제 첫걸음은 국가 사과, 그래야 화해의 장 열려”

1980년 초. 유신정권이 붕괴된 한국 사회는 민주주의에 대한 열망이 폭발하며 이른바 ‘민주화의 봄’을 맞이하고 있었다. 그러나 그 뒤편에선 전두환이 중심이 된 신군부가 차근차근 권력 찬탈 계획을 추진하고 있었다. 그러던 중 4월24일 주요 일간지는 국내 최대 민영탄광이던 강원 정선군 사북읍 동원탄좌에서 광부와 가족 등 5000여명이 폭동을 일으켜 나...

https://www.khan.co.kr/article/202605051953005#ENT

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글