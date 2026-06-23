대한상의·대기업 손잡고 ‘쉬었음 청년’ 4400명 노동시장 진입 돕는다

대한상공회의소와 국내 대기업이 구직을 단념한 이른바 ‘쉬었음 청년들’의 성공적인 노동시장 진출을 돕기 위해 팔을 걷어붙였다.

대한상공회의소는 정부의 ‘K-뉴딜 아카데미’ 사업 운영지원센터로 선정돼 국내 30여개 주요 대기업과 협력하는 청년 인재 양성 프로젝트를 본격 가동한다고 23일 밝혔다. 이번 프로젝트는 구직 의욕을 잃고 노동시장에서 이탈한 미취업 청년들에게 실무 중심의 교육을 제공해 안정적인 일자리로 진입할 수 있도록 일자리 사다리를 구축하는 게 핵심이다.

이번 프로젝트에는 삼성과 SK, LG, 한화 등 국내 대표 대기업 30여 개사가 대거 참여한다. 이들 기업은 청년들의 실질적인 역량 강화를 위해 자체적인 교육 인프라와 전문 멘토링 시스템을 투입할 계획이다.

이번 프로젝트 지원 규모는 총 4400명으로, 선발된 청년들은 반도체와 IT, 첨단제조 등 미래 성장 산업 분야의 39개 특화 교육 과정을 이수하게 된다. 특히 전체 교육 과정의 절반 이상을 기업 현장 실무 교육으로 구성해 교육생들이 현장 분위기를 직접 체감하고 실무 감각을 익힐 수 있도록 했다. 직무 교육 외에도 전문적인 취업 역량 진단을 통한 커리어 설계, 기업 현장 체험, 현직 선배들의 밀착 멘토링 등 맞춤형 프로그램도 함께 제공된다.

교육에 참여하는 청년들의 경제적 부담을 줄이기 위한 파격적인 지원책도 마련됐다. 약 900만 원 상당의 교육비 전액을 무료로 지원한다. 교육 기간 중 일정 출석 요건을 충족한 교육생에게는 월 30만~50만원의 훈련 참여 수당을 지급해 안정적인 교육 참여를 유도한다.

대한상의는 프로그램 개발부터 교육생 모집·홍보, 행정지원까지 아우르는 ‘원스톱 지원시스템’을 가동해 사업의 효율성을 높일 예정이다. 교육 수료 후에도 실시간으로 채용 정보를 제공하고 취업을 연계하는 등 촘촘한 사후관리 체계를 가동해 청년들의 노동시장 진입을 전방위적으로 지원할 방침이다.

이상신 대한상의 K-뉴딜 아카데미 운영지원센터장 은“기업과 청년이 상생하며 성장하는 건강한 일자리 생태계를 만드는 것이 대한상의의 목표”라며 “K-뉴딜 아카데미가 청년에게는 사회진출의 발판이 되고, 기업에는 우수 인재를 연결하는 청년 일자리 사다리가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.