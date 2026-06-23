대구, ‘패션봉제산업’ 인공지능 전환 속도···‘섬유산업 대전환’ 추진

대구시는 산업통상부가 주관하는 ‘인공지능 전환(AX) 기반 염색·봉제 실증 테스트베드 구축’ 공모에 최종 선정됐다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 섬유 업종 중에서도 노동집약도가 높은 염색 및 패션·봉제 공정에 인공지능(AI)과 로봇 기반의 자율제조 기반을 구축해 생산성과 경쟁력을 높이는 것을 목표로 한다.

대구 한국섬유개발연구원(봉제)과 경기 한국섬유소재연구원(염색)이 함께 추진하며, 올해부터 2030년까지 국비 100억원을 포함해 총 158억원이 투입된다. 전통 제조·제직 분야에서 강점을 가진 대구시는 패션봉제 AX 실증 기반을 마련할 계획이다.

대구지역 패션봉제산업은 오랜 제조 기반과 기술력을 갖고 있음에도 업계 전반의 영세화 및 종사자의 고령화가 심각한 상황이다. 여기에다 청년 인력 유입마저 줄면서 숙련기술 전승에도 어려움을 겪고 있다.

특히 비정형 원단 가공, 곡선 봉제 등 고난도 작업이 숙련공의 경험에 크게 의존하고 있어 기술 데이터의 축적과 AI 학습, 로봇 도입 등을 통한 자율제조 시스템 구축이 시급하다는 게 대구시의 설명이다.

시는 이번 사업을 통해 한국섬유개발연구원 내에 지역 봉제·패션기업들이 공동 활용할 수 있는 ‘AI봉제 자율제조센터’를 구축할 계획이다. AI에 기반한 패션제품 디자인부터 시제품 제작, 공정 검증, 품질 검사, 현장 적용까지 가능한 ‘원스톱 지원체계’가 마련될 것으로 기대된다.

박기환 대구시 경제국장은 “패션봉제산업의 디지털 전환을 가속화하고, AI·로봇 기반의 제조혁신 생태계를 구축해 지역 섬유패션산업의 경쟁력을 한층 끌어올리겠다”고 말했다.