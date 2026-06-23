일본서 ‘왕위 계승 논의’ 주도 아소에 ‘세도정치’ 비판···왕실 혼맥 이용 의도 논란

일본 정치권이 남성 중심의 왕위 계승 체제를 유지하기 위해 옛 왕족의 아들을 입양하는 방안을 논의하는 가운데, 관련 논의를 주도하는 아소 다로 자민당 부총재를 향해 세도정치라는 비판이 나왔다. 왕실과 혼맥 관계인 아소 부총재 가문이 입양을 통해 왕위 계승권을 가진 후손을 배출하려는 것 아니냐는 지적이다.

일본 야당 입헌민주당의 전 대표인 노다 요시히코는 한 인터넷 방송에 출연해 “아소 가문이 후지와라 가문 아닌가”라고 말했다고 23일 지지통신은 전했다.

후지와라 가문은 일본 헤이안시대 일왕과 혼맥을 맺고 외척으로서 막강한 권력을 행사했던 가문이다. 노다 전 대표의 발언은 왕실과 혼맥 관계에 있는 아소 부총재가 최근 불거진 왕위 계승 논의를 주도하는 상황을 비판한 것으로 해석된다. 아소 부총재의 여동생 노부코는 쇼와 일왕의 조카와 부부 관계다.

논란의 배경에는 일본의 왕위 계승 문제를 둘러싼 논의가 있다. 현행 일본 ‘황실전범’은 ‘남계 남성’에게만 왕위 계승권을 인정하고 있다. 이에 따라 나루히토 일왕의 외동딸인 아이코 공주는 왕위 계승 대상에서 제외된다. 현재 왕위 계승권을 가진 젊은 남성 왕족은 나루히토 일왕의 조카인 히사히토 친왕 한 명뿐이다.

이 때문에 일본 정치권에서는 장기적으로 왕위 계승이 단절될 가능성에 대비해 왕실을 떠난 옛 왕족을 다시 왕실에 편입하는 방안이 논의되고 있다. 양원(중의원·참의원)은 최근 1947년 왕가에서 이탈한 방계 혈통인 옛 11궁가의 남계 남성을 왕실이 양자로 들이는 제도 정비안을 결정했다.

아소 부총재는 현재 자민당 내 ‘안정적 왕위 계승 확보에 관한 간담회’ 회장을 맡아 관련 논의를 주도하고 있다. 여동생을 통해 옛 왕족을 입양한 뒤 남자 후손에게 왕위 계승권을 주기 위한 계획 아니냐는 비판이 제기되는 지점이다.

남성 중심 왕위 계승에 치우쳐 여성 왕족의 왕위 계승권 논의가 배제됐다는 지적도 나온다. 최근 마이니치신문 조사에서 입양된 왕족 자손이 왕위 계승권을 가지는 데 대해 반대하는 여론이 34%로 찬성(23%)보다 높았다. 마이니치는 이번 개정논의에 대해 “유권자 이해가 확산하고 있다고 보기 어렵다”고 지적했다.

반면 여성·여계 일왕에 대한 지지 여론은 적지 않다. 마이니치 조사에서 여성·여계 일왕에 모두 찬성하는 응답은 40%, 여성 일왕에는 찬성하지만 여계 일왕에는 반대한다는 응답은 33%로 집계됐다. 합산하면 여성 일왕에 찬성하는 사람은 약 73%에 달했다.