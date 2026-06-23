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본문 요약

부산교통공사 차량기지에 무단 침입한 일당이 전동차에 그래피티를 남기고 달아나는 사건이 발생했다.

23일 부산교통공사에 따르면 이날 오전 4시38분 강서구 대저차량기지에서 전동차 1대에서 그래피티가 발견됐다.

공사의 폐쇄회로TV 확인 결과 오전 2시51분 신원 미상의 인물 2명이 울타리를 통해 기지에 들어왔다가, 오전 3시9분 현장을 벗어난 것으로 확인됐다.

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‘부산판 뱅크시’ 되고 싶었나···부산 지하철에 몰래 그래피티 남기고 달아난 2명 경찰 수사

입력 2026.06.23 14:22

수정 2026.06.23 15:09

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  • 김준용 기자

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차량기지에 무단 침입 후 낙서 남긴 후 도주

부산교통공사 “자체 청소로 피해 복구 예정”

2022년에도 유사 사례···인터폴 수배로 검거

경찰이 23일 부산교통공사 대저차량기지에서 발생한 전동차 훼손 사건과 관련해 증거를 수집하고 있다. 부산교통공사 제공

경찰이 23일 부산교통공사 대저차량기지에서 발생한 전동차 훼손 사건과 관련해 증거를 수집하고 있다. 부산교통공사 제공

부산교통공사 차량기지에 무단 침입해 전동차에 낙서를 남기고 달아나는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

23일 부산교통공사에 따르면, 이날 오전 4시38분쯤 강서구 대저차량기지 내 전동차 1대(2칸)의 외부에 ‘그래피티’가 발견됐다. 그래피티는 락카·스프레이·페인트 등을 이용해 주로 공공장소에 그림을 그리거나 글자 및 기타 흔적을 남기는 행위를 의미한다.

공사 측이 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 이날 오전 2시51분쯤 신원 미상자 2명이 울타리를 통해 기지에 들어왔다가, 오전 3시9분쯤 현장을 벗어난 것으로 파악됐다.

당시 차량기지에는 경비 인력 3명이 정문초소와 회차선에 배치돼 있었다. 공사는 침입자들이 경비인력의 순찰 직후 해당 구역에 보안 공백이 발생할 수 있다는 사실을 사전에 알고 침입했을 가능성에 무게를 두고 있다.

부산교통공사 측은 사건 발생 사실을 파악한 후 경찰에 신고한 뒤, 침입 경로를 중심으로 순찰을 강화한 상태다.

공사 측은 “피해 전동차는 운행에는 지장이 없으며, 자체 청소를 통해 복구할 예정”이라고 말했다.

앞서 부산교통공사에서는 2022년에도 비슷한 사건이 발생한 바 있다. 그해 9월 신평·호포차량사업소에 외국인 2명이 무단 침입해 1·2호선 전동차 외부에 그래피티를 남기고 달아났다.

부산경찰은 인터폴 적색수배를 통해 피의자 1명을 루마니아에서 국내로 강제 송환했다. 공사는 전동차 보수비용 등 총 760만원을 손해배상금으로 받아냈다.

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