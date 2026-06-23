콜롬비아 ‘극우’ 후보 당선에···“트럼프 밀착, 민주주의 파괴 가속화할 것”

콜롬비아에서 우파 후보인 아벨라르도 데라 에스프리에야의 당선이 확실시 되면서 도널드 트럼프 미국 행정부와 새 콜롬비아 행정부의 협력이 가속화할 전망이다. 중남미에서의 영향력을 확대하고 있는 트럼프 행정부가 콜롬비아에서 핵심 동맹을 확보한 것으로 보인다.

뉴욕타임스(NYT)는 22일(현지시간) 트럼프 대통령의 지지를 받는 에스프리에야 후보의 승리가 확실시되면서 콜롬비아와 미국의 관계가 굳건해질 것이라고 전했다.

전날 치러진 대선 결선투표에서 에스프리에야 ‘조국의 수호자들’ 후보는 49.6%를 득표해 48.7%를 얻은 이반 세페다 ‘역사적 동맹’ 후보를 앞섰다. 양 후보의 표 차이는 약 25만표였다.

에스프리에야 후보가 승리를 선언했지만 세페다 후보는 최종 개표 결과가 확정될 때까지 기다리겠다고 밝혔다. 세페다 후보 캠프는 전국 약 3만3000개의 투표함 개표 결과에 이의를 제기했다. 다만 콜롬비아 역사상 재검표 결과가 승패를 뒤집은 사례는 없는 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 에스프리에야 후보의 당선을 축하하면서 “앞으로 콜롬비아와 미국 사이에 강력한 관계를 구축해 양국에 새로운 차원의 위대함을 가져다줄 수 있도록 함께 협력해 나가기를 고대한다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 대선 결선 투표에 앞서 에스프리에야 후보에 관한 지지 입장을 공개적으로 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령 재집권 이후 미국은 서반구에서의 영향력을 확대하는 전략을 추진해왔다. 이에 따라 좌파 정권이 집권하고 있는 콜롬비아와 트럼프 행정부의 관계는 악화하고 있었다. 트럼프 대통령은 지난 1월 구스타보 페트로 콜롬비아 현 대통령을 향해 “코카인을 만들고 미국에 팔고 있다”고 비난했으며 콜롬비아에 대한 군사 행동 가능성을 시사하기도 했다.

군사력을 동원해 범죄 조직에 강력히 대응하겠다고 말해온 에스프리에야 후보가 취임 후 트럼프 대통령과 범죄 조직 소탕 작전 등에서 협력을 강화할 것으로 보인다고 NYT는 짚었다. 에스프레이야 후보는 미국이 주도한 군사 작전에는 동의하지 않는다고 밝혔지만 미국과 정보 공유 및 작전에 대한 지원을 확대하는 것에는 찬성하겠다고 밝힌 바 있다.

전문가들은 에스프레이야 후보가 취임 후 콜롬비아 감옥에 수감 중인 미국의 기소 대상자들을 송환하거나 마약 밀매업자들의 체포를 우선으로 추진하면서 트럼프 대통령의 요구에 부응할 수 있다고 NYT에 말했다.

콜롬비아 싱크탱크 분쟁대응재단의 설립자 카일 존슨은 “전반적인 분위기는 미국이 무엇을 요구하거나 요청할 때 에스프리에야가 기꺼이 미국에 양보하는 더 긍정적인 관계로 흘러갈 가능성이 크다”고 말했다.

또한 역대 콜롬비아 대통령 중 가장 극우적인 성향으로 평가되는 에스프리에야 후보의 당선에 민주주의의 기본 원칙이 흔들릴 수 있다는 우려도 나오고 있다. 그는 아마존 정글에 대규모 교도소를 건설하고 취임 후 첫 3개월 안에 주요 범죄조직 지도자 10명을 체포·사살하겠다고 공언해와 인권단체들의 우려를 받아왔다.

콜롬비아 시민단체 엘베인테의 공동대표인 아나 베하라노 리카우르테는 “우리는 지금까지 이런 수준의 위협에 직면한 적이 없다”며 “에스프리에야 후보는 임신 중절 반대, 성소수자 권리 반대 등 시민권과 기본권 측면에서 퇴행적인 정책을 약속해왔다”고 가디언에 말했다.