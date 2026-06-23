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“다카이치, 나토 불참 결정”···일본 총리, 2년 연속 불참하나

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본문 요약

다카이치 사나에 일본 총리가 북대서양조약기구 정상회의에 참석하지 않을 것으로 알려졌다.

아사히신문 등 일본 매체는 23일 다카이치 총리가 다음 달 7∼8일 튀르키예 앙카라에서 열리는 나토 정상회의에 불참한다고 보도했다.

일본 정부 관계자에 따르면 다카이치 총리는 당초 참석을 고려했지만 국회 일정으로 인해 불참을 결정한 것으로 알려졌다.

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“다카이치, 나토 불참 결정”···일본 총리, 2년 연속 불참하나

입력 2026.06.23 14:58

수정 2026.06.23 15:03

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  • 최경윤 기자

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다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 북대서양조약기구(나토) 정상회의에 참석하지 않을 것으로 알려졌다.

아사히신문 등 일본 매체는 23일 다카이치 총리가 다음 달 7∼8일 튀르키예 앙카라에서 열리는 나토 정상회의에 불참한다고 보도했다. 일본 정부 관계자에 따르면 다카이치 총리는 당초 참석을 고려했지만 국회 일정으로 인해 불참을 결정한 것으로 알려졌다.

정부 내부에서는 다카이치 총리를 대신해 모테기 도시미쓰 외무상이 참석하는 방안이 검토되고 있다고 아사히와 니혼게이자이신문이 전했다. 산케이신문은 고이즈미 신지로 방위상이 정상회의에 맞춰 열리는 관련 행사에 참석할 예정이라고도 전했다.

다카이치 총리가 불참하면 일본 총리는 2년 연속 나토 정상회의에 참석하지 않게 된다. 지난해 이시바 시게루 전 총리는 미국의 이란 핵시설 공격 등 국제 정세와 한국·호주 등 주변국 동향을 고려해 출발 직전 참석을 취소했다. 앞서 기시다 후미오 전 총리는 2022년부터 2024년까지 3년 연속 나토 정상회의에 참석했다.

아사히는 일본이 2년 연속 정상회의에 불참할 경우 나토 내 일본의 영향력이 약화할 수 있다고 우려했다. 특히 도널드 트럼프 미국 행정부가 나토 탈퇴 가능성을 시사한 상황에서 나토는 일본에 우크라이나 지원 등 안보 협력 확대를 기대하고 있다고 아사히는 덧붙였다.

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