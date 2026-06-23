“해외 비상장주식 투자 기회 줄게” 투자금 편취…금감원 소비자경보

투자자문사 A사는 글로벌 투자사와의 독점계약을 통해 스페이스X 등 해외 비상장 주식 투자 기회를 제공한다며 투자금을 모집했다. 투자자들은 본인 명의 계좌가 아닌 A사 명의 계좌로 투자금을 입금했다.

투자자들이 A사의 모바일 애플리케이션(앱) 등에서 투자 현황을 확인하려 하자 화면이 공란으로 표시되는 등 실제 투자 여부는 확인할 수 없었다. 조사 결과 투자금은 관련성 없는 관계사 지분 취득 등에 사용됐다. 투자자들이 투자금 반환을 요구했지만 A사 측은 연락이 닿지 않거나 반환을 미뤘다.

금융감독원은 23일 이처럼 투자자문사나 자산운용사가 해외 비상장 주식 투자나 공모주 청약 대행을 명목으로 투자금을 모집해 편취하는 사례가 발생하고 있다며 소비자경보 ‘주의’를 발령했다.

금감원은 “제도권 금융회사라도 투자중개업이나 집합투자업 인가 없이 회사 명의로 투자금을 입금받고 자금을 모아 운용하는 행위, 회사가 공모주 청약을 대행하는 행위는 엄연한 불법”이라며 “불법이 의심되는 경우 즉시 거래를 중단하고 신속히 금융감독원에 제보하거나 경찰에 신고하길 바란다”고 밝혔다.

금감원은 “금융회사와 모바일 앱 등 전자적 수단을 통한 금융계약을 체결할 경우 계약서를 반드시 요청하고 계약 내용을 확인해야 한다”고 했다.

금감원은 “증시 호황기에 편승해 투자금을 편취하려는 금융사의 불법 행위에 엄정하게 대응하겠다”며 “올 하반기에 불법행위 징후가 높은 자문사·운용사에 대해 검사를 할 예정”이라고 밝혔다.