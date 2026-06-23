제주 농업 정보와 변화 ‘한눈에’···‘제주농업통계시스템’ 본격 운영

제주 농업 통계·분석 정보 그래프와 지도로 확인 가능

제주 농업 관련 통계와 분석 정보를 한곳에서 쉽고 편리하게 확인할 수 있는 길이 열렸다.

제주도농업기술원은 올해부터 누구나 손쉽게 웹으로 제주 농업 통계를 볼 수 있는 ‘제주농업통계시스템(JASIS)’을 운영하고 있다고 23일 밝혔다.

제주농업통계시스템은 생산·유통·농가경제·농업환경 등 제주 농업 전반의 통계를 그래프와 지도로 시각화해 제공하는 서비스다. 특히 제주도의 행정자료와 국가승인통계, 공공데이터를 연계해 제주 농업의 현황과 변화 추이를 종합적으로 확인할 수 있도록 설계됐다.

도 관계자는 “제주농업통계시스템은 단순 통계 조회를 넘어 농업 현장의 변화와 지역 특성을 입체적으로 파악할 수 있는 다각적인 분석 서비스를 제공한다”면서 “전국 지자체 최초로 구축했다”고 설명했다.

우선 ‘데이터로 본 제주농업’은 7개 분야 16개 보고서로 구성돼 있다. 통계 그래프와 심층 분석 결과를 함께 제시함으로써 제주농업의 구조 변화와 핵심 이슈를 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 돕는다.

‘일반통계’ 메뉴에서는 국가승인통계 중 제주 농업 관련 자료를 맞춤형으로 검색할 수 있다. 사용자가 필요한 항목을 직접 선택해 맞춤형 그래프를 생성할 수도 있다.

‘특화통계’는 지리정보시스템(GIS)을 기반으로 지역별 농업 현황을 시각적으로 제공한다. 마을별 농업인 고령화 수준이나 지역별 재배 작물을 기반으로 한 비료 수요 추정, 농업재해 발생 현황 등을 지도로 한눈에 확인할 수 있다.

시스템은 별도 프로그램 설치 없이 웹과 모바일에서 이용할 수 있고, 누구나 회원가입 없이 무료로 활용할 수 있다.

도는 시스템 내 통계와 분석 자료가 농업인은 물론 관련 부서와 연구기관의 정책 수립 및 연구 활동에 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 도는 앞으로 농업 현장의 수요를 반영한 신규 통계와 분석 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

김태우 농업디지털센터장은 “빠르게 변화하는 농업환경 속에서 데이터를 기반으로 한 객관적 판단이 중요해진 만큼 제주 농업 데이터 플랫폼을 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.