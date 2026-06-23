‘쿠팡 산재 은폐 의혹’ 기획감독 100일째 ‘묵묵부답’…노조 “노동부, 김범석 소환해야”

고용노동부가 쿠팡 노동자의 과로사·산업재해 은폐 의혹 등을 조사하기 위한 산업안전 기획감독에 착수한 지 100일이 됐지만 이렇다 할 결과가 나오지 않고 있다. 쿠팡 산재 유가족과 노동조합은 “(노동부가) 쿠팡이 진실을 은폐할 시간을 벌어주고 있다”며 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장을 즉각 소환해 조사하라고 요구했다.

민주노총·안전한 쿠팡만들기 공동행동은 23일 서울 중구 서울고용노동청 앞에서 ‘쿠팡 산재 은폐 늑장 수사 규탄’ 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

앞서 노동부는 지난 3월16일부터 쿠팡 본사와 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)·쿠팡로지스틱스서비스(CLS) 센터와 캠프 100여곳에 대한 기획감독에 착수했다. 쿠팡이 ‘산재 대응 매뉴얼’을 만들어 조직적으로 산재 은폐를 시도하고, 합의금으로 유족·피해자의 합의를 유도해 입막음을 시도했다는 의혹이 제기되면서다.

이날로 노동부가 기획감독에 착수한 지 100일째지만 아직 노동부는 결과를 내놓지 않고 있다. 이연주 참여연대 민생경제팀 선임간사는 “노동부의 과거 기획감독 사례를 보면 대체로 착수 후 2~3개월 이내에 결과를 발표하거나, 적어도 중간 결과를 발표하는 게 관행이었다”며 “유독 노동부가 쿠팡의 산재 은폐 정황에 대해서만 침묵하고 있다”고 말했다.

강민욱 택배노조 쿠팡본부장은 “쿠팡에는 유족을 고립시키고, 노조·언론을 차단하고, 대관팀까지 동원해 정부·국회의 접근마저 막아 노동자의 죽음을 ‘관리’하는 메뉴얼이 있었다”며 “우리 같은 사람도 두 눈으로 똑똑히 본 산재 은폐를 100일이나 기획감독을 하고도 왜 밝혀내지 못하냐”고 했다.

강 본부장은 “택배노조는 지난해 김범석을 증거인멸교사죄와 산업재해 은폐죄, 원인조사방해죄로 경찰·노동부에 고발했고, 지난 2월에는 쿠팡CLS 대표이사 3명·영업점 대표이사 1명을 택배노동자 과로사에 대한 중대재해처벌법 위반으로 고발했다”며 “김범석은 소환장 한장 받지 않고 있고, 쿠팡CLS 대표이사 고발 사건은 고발인 조사조차 시작되지 않았다”고 말했다.

참가자들은 김영훈 노동부 장관에게 보내는 항의서한을 낭독하며 김 의장에 대한 소환 조사를 요구했다. 이들은 서한에서 “‘산재 공화국’의 오명을 벗겠다는 취임 일성을 내뱉은 장관은 무엇을 했나”며 “(노동부가) 지금 당장 김범석을 쿠팡 산재 사망사고와 산재 은폐 사건의 주요 피의자로 소환해 조사해야 한다”고 밝혔다.

노동부 관계자는 “사건마다 수사 소요기간이 달라 다른 사건과 비교해 (쿠팡 기획감독이) 지연되고 있다고 보기는 어렵다”며 “이 사건은 조사범위가 방대하고 검토할 사항도 많아 소요 기간이 긴 것이지 어떤 의도를 가지고 사건을 지연시킨 것은 아니”라고 밝혔다. 이 관계자는 김 의장의 소환 계획을 두고는 “수사 중인 사안으로 밝히기 어렵다”고 했다.