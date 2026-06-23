쿠팡의 PB업체 ‘갑질 혐의’, 법적 제재 없이 30억 규모 상생안 확정

쿠팡이 자사브랜드(PB) 상품 제조업체에 판촉 비용 명목으로 공급 단가 인하를 강요한 행위 등과 관련해 법적 제재를 받는 대신 30억원 규모의 상생 지원책을 이행하기로 최종 합의했다.

공정거래위원회는 23일 쿠팡과 자회사 씨피엘비의 하도급법 위반 혐의에 대한 동의의결안을 확정했다고 밝혔다. 동의의결은 기업이 제시한 시정·상생 방안이 타당하다고 인정될 경우, 위법 여부를 확정하지 않고 사건을 종결하는 제도다.

앞서 쿠팡 측은 2022년 10월부터 PB 상품 제조를 위탁하는 과정에서 314개 수급사업자에게 필수 서면을 제대로 내주지 않고, 94개 업체에는 약정에 없는 판촉 행사를 해주겠다며 공급단가를 낮춘 혐의로 공정위 조사를 받아왔다. 이에 쿠팡은 지난해 3월 동의의결을 신청했다.

이번에 확정된 동의의결안에 따라 쿠팡과 씨피엘비는 하도급업체에 총 30억원 규모의 상생 지원을 실행한다. 우선 단가 인하 피해를 본 94개 업체에 1000만원씩을 일괄 지급하며, 잔액은 서면 발급 의무 위반 피해 업체들에 상품 개발 및 납품 비용 명목으로 지급된다.

아울러 쿠팡 홈페이지 및 애플리케이션 내 PB상품 광고 지원(10억원), 디지털유통물류대전 등 현장 박람회 참가 등 오프라인 홍보 지원(4억5000만원), PB상품 개발 컨설팅(4억원), 우수 사업자 인센티브(1억원) 등이 상생안에 포함됐다.

향후 재발 방지를 위한 계약 구조 개선안도 명문화됐다. 쿠팡은 앞으로 하도급업체와 계약 시 판촉비 수급사업자 부담 한도를 최대 50%로 설정하는 한편, 하청업체의 부담을 줄여주는 ‘최소 생산요청수량’과 ‘리드타임’(주문 접수부터 입고 기간)을 명확히 기재한 부속 합의서를 의무적으로 체결해야 한다. 하도급업체와의 계약도 서면을 통해 명확히 하기로 했다.

공정위는 예상 과징금액(최소 6억~최대 11억원) 대비 상생 방안 규모가 3~5배에 달해 실질적인 피해구제 효과가 클 것으로 보고 동의의결을 최종 인용했다.