모텔서 출산 후 신생아 숨지게 한 20대 친모에 징역 6년 선고

모텔에서 아기를 낳고 화장실 세면대에 방치해 숨지게 한 20대 친모가 징역 6년을 선고받았다.

의정부지법 형사11부(양철한 부장판사)는 23일 아동학대 살해 혐의로 구속기소 된 20대 여성 A씨(24)에게 징역 6년형을 선고했다.

재판부는 A씨가 출산 전이나 출산 직후 주변에 도움을 요청하거나 또는 자신의 힘으로 최악의 결과를 막을 수 있었다고 판단했다.

재판부는 “피고인의 잘못으로 피해자가 사망했고 미필적 고의가 있었다고 인정된다”며 “피고인의 행위로 인해 아기는 이름을 불려보지도 못한 채 짧은 생을 마쳤다”고 덧붙였다.

재판부는 다만 피고인이 주변에 임신 사실을 알리지 못한 채 괴로움 속에서 지내온 점과 출산 직후 경황이 없었던 점, 초범이고 잘못을 인정하고 있는 점 등을 거론한 뒤, “피해자 친부에게서 최소한의 도움도 받지 못해 죄책을 피고인 1명에게 모두 지우는 것은 가혹하다”며 양형 이유를 설명했다.

검찰은 앞서 지난 11일 사건 결심공판에서 A씨에게 징역 15년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 당시 A씨 측은 “출산 직후 하혈과 패닉 상태에서 적절히 대응하지 못했을 뿐 살해의 고의로 피해 아동을 방치한 것이 아니다”라며 살해의 고의성을 부인했다.

A씨 지난해 12월13일 경기 의정부시 한 모텔 객실에서 아기를 낳은 후 화장실 세면대에 약 10분간 방치해 살해한 혐의를 받는다. 모텔 업주의 신고를 받고 현장에 출동한 경찰과 소방 당국은 물이 차 있는 세면대에서 신생아를 발견했다. 당시 아이는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.