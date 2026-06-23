이재용, 천안 HBM 패키징 라인 현장 점검

이재용 삼성전자 회장이 23일 충남 천안 사업장을 찾아 고대역폭메모리(HBM) 생산 현장을 점검했다. SK하이닉스와의 주도권 다툼이 치열한 HBM 분야에서 삼성전자의 공급 경쟁력과 기술 리더십을 강조하려는 행보로 보인다.

이 회장은 이날 천안 사업장 C1·C2 라인을 찾아 방진복을 착용하고 HBM 패키지 생산 라인을 둘러보며 생산 및 품질 경쟁력 현황을 점검했다. 천안은 삼성전자 HBM 후공정과 첨단 패키징을 담당하는 거점이다. 이 회장의 천안 사업장 방문은 2023년 2월 이후 약 3년 만이다.

삼성 측은 이 회장의 현장 방문이 글로벌 인공지능(AI) 시장 성장으로 HBM 수요가 급증하고 있는 가운데 생산 경쟁력과 공급 대응 체계를 점검하기 위한 것이라고 밝혔다. 이 회장은 경영진으로부터 사업장 운영 현황과 생산 계획, 기술 개발 진행 상황 등에 대한 설명도 들었다.

삼성전자는 올 1분기 기준 SK하이닉스가 약 58%(카운터포인트리서치)를 점유한 것으로 알려진 HBM 시장 선점을 위해 잇따라 차세대 제품 출시·공급에 나서고 있다. 지난 2월 6세대 HBM4을 양산 출하한 데 이어 3개월 만인 지난달 7세대 HBM4E 12단 샘플을 글로벌 고객사에 공급했다.

삼성전자 HBM4의 경우 약 4개월 만에 누적 매출 10억 달러(약 1조5400억원)를 돌파한 것으로 알려졌으며, 이달말까지 12억 달러를 넘어설 것으로 전망된다. 업계 관계자는 “천안사업장은 최근 삼성전자 HBM 성장세를 뒷받침하는 핵심 생산 거점으로서 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “이 회장이 이번 방문을 통해 현장 임직원들을 격려하는 동시에 기술 초격차에 대한 의지를 보여준 것”이라고 말했다.

이 회장의 반도체 생산라인 점검은 삼성전자가 호남 등 비수도권에 신규 반도체 시설 투자를 검토하는 와중에 이뤄졌다. 이재명 대통령은 오는 25일 청와대에서 이 회장과 만날 것으로 알려졌다. 29일로 예정된 대기업 총수 간담회에서 삼성전자, SK하이닉스 등의 반도체 지방투자 계획이 발표될 것이란 관측이 나오는 가운데, 이 대통령과 이 회장이 25일 회동에서 관련 내용을 세부 조율하는 것 아니냐는 해석이 나온다.