의료사고 최대 18억원 보장···필수의료 고액배상보험 대상 넓힌다

정부가 의료사고에 따른 고액 손해배상 부담을 덜어주기 위해 필수의료 분야 의사들에게 지원하는 배상보험 대상을 올해부터 모자의료센터와 응급의료기관 전문의까지 확대한다. 전문의 보장 한도도 최대 18억원으로 상향된다.

보건복지부는 23일 이 같은 내용의 ‘필수의료 고액 배상보험 지원사업’을 본격 시행한다고 밝혔다.

이 사업은 필수의료 분야 의료진의 의료사고 배상 부담을 완화하고, 환자 피해에 대한 신속한 보상을 지원하기 위해 마련됐다. 지난해 11월부터 의료진이 소속된 의료기관을 통해 배상보험 가입 신청을 받고 있다.

올해부터는 지원 대상을 모자의료센터 전담 전문의와 응급의료기관 전담 전문의까지 확대했다.

전문의 대상 보험의 보장 한도는 기존 17억원에서 18억원으로 높아졌다. 반면 의료기관의 자기부담금은 2억원에서 1억5000만원으로 낮아졌다. 이에 따라 의료사고 손해배상액 가운데 1억5000만원까지는 의료기관이 부담하고, 이를 초과한 최대 16억5000만원은 고액 배상보험이 보장한다.

전문의 1인당 연간 보험료는 175만원이지만 국가가 전액 지원해 의료기관은 별도 비용 부담 없이 가입할 수 있다.

지원 대상은 분만 실적이 있는 산부인과 전문의를 비롯해 모자의료센터 전담 전문의(산과·부인과·소아청소년과), 병원급 이상 의료기관의 소아외과·소아흉부외과·소아심장과·소아신경외과 전문의, 응급의료기관 전담 전문의 등이다.

응급의료기관 전담 전문의는 권역응급의료센터, 권역외상센터, 소아전문응급의료센터와 ‘응급환자 이송체계 혁신 시범사업’에 참여하는 지역응급의료센터 소속 전문의를 말한다. 응급의학과뿐 아니라 다른 진료과 전문의도 포함된다.

전공의에 대한 보험 지원도 계속된다. 지원 대상은 수련병원에서 근무하는 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 심장혈관흉부외과, 응급의학과, 신경외과, 신경과 레지던트다.

전공의의 경우 의료사고 손해배상액 중 2000만원까지는 수련병원이 부담하고, 이를 초과한 최대 3억1000만원은 보험으로 보장한다. 전공의 1인당 연간 보험료는 30만원으로 국가가 전액 지원한다.

지원 대상 8개 과목 레지던트가 소속된 수련병원이 이미 배상보험에 가입한 경우에는 전공의 1인당 30만원 상당의 보험료를 환급받을 수 있다.

또 ‘응급환자 이송체계 혁신 시범사업’ 참여 응급의료기관의 전담 전문의가 7월 안에 고액 배상보험 가입을 완료하면, 보험 효력이 시범사업 참여 개시 시점인 올해 3월부터 소급 적용된다.

정부는 경미한 의료사고에 대해서는 최대 1000만원의 손해배상액을 별도로 지원해 분쟁의 원만한 해결을 돕기로 했다. 보험 가입 의료인이 의료사고와 관련해 형사 고소·고발을 당한 경우에는 법률 자문을 제공하고, 피해자의 정신적 트라우마 치료비도 지원한다.

정은경 복지부 장관은 “필수의료 고액 배상보험 지원 사업은 의료인과 환자 모두에게 혜택이 될 것으로 기대한다”며 “신속한 의료사고 피해 회복을 위해 각계의 의견을 수렴해 의료분쟁조정법의 하위 법령을 마련하고, 보험 제도를 정비해 배상 체계를 확고히 하겠다”고 말했다.