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[속보]삼전·닉스 12% 넘게 주저 앉은 ‘공포의 화요일’ ···코스피 10% 폭락 마감

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코스피 지수가 23일 10% 가까이 폭락하며 8200선까지 내려앉았다.

코스닥 지수도 7% 넘게 급락해 900선을 반납했다.

코스피는 이날 전장 대비 910.71포인트 내린 8203.84에 거래를 마쳤다.

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[속보]삼전·닉스 12% 넘게 주저 앉은 ‘공포의 화요일’ ···코스피 10% 폭락 마감

입력 2026.06.23 15:42

수정 2026.06.23 16:08

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  • 이보라 기자

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9000 넘던 지수 8200선까지 밀려

외인·기관 모두 4조 넘게 순매도

코스닥도 7% 넘게 하락해 900선 내줘

23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

코스피 지수가 23일 10% 가까이 폭락하며 8200선까지 밀려났다. 코스닥 지수도 7% 넘게 급락해 900선을 반납했다. 증시가 폭락하자 코스피 시장에는 매도사이드카(프로그램매매 매도호가 일시효력정지)와 서킷브레이커가 잇따라 발동됐다. 올해 코스피 시장의 사이드카 발동 횟수는 총 27회에 달해 글로벌 금융위기 당시 기록을 넘어섰다.

코스피는 이날 전장 대비 910.71포인트(9.99%) 내린 8203.84에 거래를 마쳤다. 전날 9114.55로 마감해 사상 최고치를 경신한 지 하루 만에 9000선을 내준 것이다.

이날 9083.54로 하락 출발한 코스피는 장 초반 급락하며 코스피 시장에 매도사이드카가 발동됐다. 오후 들어 낙폭이 확대되면서 서킷브레이커까지 발동돼 20분간 코스피 전체 매매가 중단됐다.

이로써 코스피 시장에는 올해 들어 사이드카가 27회 발동돼 2008년 글로벌 금융위기(26회) 당시 기록을 경신했다. 서킷브레이커도 올해 들어 4차례나 발동됐다.

이날 유가증권시장에서 외국인은 4조1203억원, 기관은 4조5477억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인은 8조5783억원 순매수하며 지수 하단을 지지했다.

코스닥은 이날 전장 대비 76.88포인트(7.94%) 내린 891.52에 마감했다. 개장 직후 코스닥도 급락해 코스닥 시장에 매도사이드카가 발동됐다.

이날 증시 하락은 반도체주 급락이 배경이 됐다. 반도체 대장주인 SK하이닉스는 전장 대비 12.47% 하락한 255만5000원에, 삼성전자는 12.31% 내린 31만원에 거래를 마쳤다.

이경민 대신증권 연구원은 “국내 증시는 상승 추세를 견인했던 반도체 대형주에서 차익실현 매물이 출회되며 약세로 전환했다”며 “미국 마이크론 실적 발표를 대기하며 단기 과열 부담과 상승 누적에 따른 차익실현 매물이 출회했다”고 말했다.

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