중3 7명 중 1명 수학 성취도 ‘매우 낮음’···코로나 학습결손 ‘경고등’

지난해 중학교 3학년 학생 7명 중 1명꼴로 수학 과목에서 교육과정을 따라가기 어려울 정도의 낮은 성취 수준을 보인 것으로 나타났다. 국가수준 학업성취도 평가가 표집평가로 전환된 2017년 이후 최악의 성적표다. 교육부는 코로나19 시기 발생한 학습결손의 영향을 원인으로 지목했지만, 교원단체들은 수년간 누적된 학력 저하가 다시 확인됐다며 근본 대책 마련을 촉구했다.

교육부와 한국교육과정평가원이 23일 발표한 ‘2025년 국가수준 학업성취도 평가 결과’에 따르면 중3 학생 가운데 수학 성취 수준이 가장 낮은 ‘1수준’ 비율은 14.9%로 나타났다. 전년보다 2.2%포인트 증가한 수치로, 교육부는 통계적으로도 유의미한 변화폭이라고 설명했다.

학업성취도 평가는 학생들의 학업 성취 수준을 체계적으로 파악하기 위해 매년 실시된다. 중3과 고2 학생 가운데 약 3%를 표본으로 추출해 성취 수준을 4수준(높음), 3수준(보통), 2수준(낮음), 1수준(매우 낮음) 등 4단계로 구분한다. 이 가운데 1수준은 해당 학년 학생이 도달해야 할 교육과정 성취기준을 이해하고 수행하는 데 상당한 지원과 노력이 필요한 상태를 의미한다.

교육부는 이번 결과에 코로나19 시기 학습결손이 영향을 미쳤다고 분석했다. 지난해 중3 학생들은 초등학교 고학년 시기인 2020~2022년 코로나19 유행을 겪은 세대다. 교육부 관계자는 브리핑에서 “수학은 교과 내용이 위계적이라 이전 단계에 대한 충분한 이해가 없으면 다음 단계를 학습하기 힘들다”며 “코로나19로 인한 학습결손이 이번 결과에 영향을 준 것 같다”고 말했다.

다만 상위권 비율은 큰 변화가 없었다. 중3 수학의 3수준 이상 비율은 49.6%로 전년(48.6%)과 유의미한 차이가 없었다. 국어와 영어의 3수준 이상 비율도 각각 64.5%, 60.5%로 집계됐다. 고2 역시 국어·수학·영어 전 과목에서 전년과 큰 차이를 보이지 않았다. 교육부는 “전반적으로 지난해와 유사한 수준”이라고 평가했다.

수학 성취도 악화와 학습동기 저하도 확인됐다. 중3 학생 가운데 수학에 대한 자신감이 높다고 응답한 비율은 35.0%로 전년보다 2.7%포인트 감소했다. 수학에 흥미를 느낀다는 응답은 40.7%로 2.2%포인트 줄었고, 학습의욕이 높다는 응답도 53.9%로 전년보다 1.5%포인트 감소했다.

전년에 이어 여학생의 학업성취도가 남학생보다 높게 나타나는 경향도 이어졌다. 국어와 영어에서는 중3과 고2 모두 3수준 이상 비율이 여학생에서 유의미하게 높게 나타났다. 반면 1수준 비율은 수학을 포함한 모든 과목에서 남학생이 더 높았다. 특히 국어 1수준 비율은 남학생이 15.1%로 여학생(6.2%)의 두 배를 넘었다. 수학 역시 남학생 16.9%, 여학생 12.9%로 남학생 비율이 높았다.

지역 간 학력 격차도 여전했다. 중3의 경우 국어·수학·영어 전 과목에서 대도시 학생의 성취도가 읍면 지역 학생보다 높았다. 특히 수학 3수준 이상 비율은 대도시가 54.2%, 읍면 지역이 37.6%로 16.6%포인트 차이를 보였다. 1수준 비율 역시 읍면 지역에서 더 높게 나타났다. 다만 고2에서는 모든 과목에서 지역 간 성취도 차이가 통계적으로 유의미하지 않았다.

교육계에서는 중학생의 학력 저하 현상이 지속되고 있는 만큼 근본적인 대책이 필요하다는 주장을 내놨다. 전국교직원노동조합은 이날 논평에서 “중학생 수학 위기와 지역 간 학력격차는 올해 새롭게 나타난 현상이 아니라 수년째 반복된 구조적 문제”라며 “전년도 수치 비교를 넘어 장기 추세와 구조적 원인을 분석해야 한다”고 밝혔다.