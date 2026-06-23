코트라 “종전 후 기회 선점해야”···포스트 중동 TF 본격 가동

중동 관장 소집해 포스트 중동 대응 점검 회의

중동전쟁이 끝난 뒤 중동 질서에 적지 않은 변화가 예상되는 가운데 대한무역투자진흥공사(코트라)가 점검 회의를 개최하고 ‘포스트 중동 태스크포스(TF)’를 본격적으로 가동했다. 중동 지역 수출 복원뿐 아니라 새로운 기회를 잡을 수 있도록 지원에 적극적으로 나서겠다는 취지다.

코트라는 23일 서울 서초구 코트라 본사에서 13개 중동 지역 무역관장 전원이 화상으로 참여한 ‘포스트 중동 대응 점검 회의’를 열었다. 이날 회의를 통해 현지 동향을 공유하고 호르무즈 물류 정상화 신속 대응, 중동 수출 조기 복원 등 기업 지원 계획을 구체화했다.

먼저 방산과 K소비재, 의료기기 등 유망 품목의 수출을 전방위로 지원한다. 아랍에미리트연합(UAE)·쿠웨이트·오만 등의 국영 방산 기업과 정부 기관 초청 상담회를 추진하고, 유지·보수·정비 현지화 협력 수요가 강화되는 만큼 투자 유치 지원도 병행한다. 전쟁 중에도 견고한 수요를 보였던 K소비재는 수출을 이어가기 위해 화장품을 중심으로 팝업스토어 등 소비자 체험형 마케팅을 확대하고, 유통망 입점 지원과 수출상담회를 통해 현지 접점을 넓히기로 했다.

특히 종전 후 이란 제재 완화가 예상됨에 따라 재건 논의와 경제 정상화 수요에 대비한다. 과거 한국 기업의 플랜트 건설 경험을 전파하기 위한 ‘이란 경제개방 대응 세미나’를 개최하고, 현지 관계기관 및 기업과의 네트워크 복원도 지원한다.

또한 제재 해제로 최근 사업 여건 개선 움직임이 나타나는 레바논과 시리아 시장에서는 의료·바이오·식품 등 필수재 분야 중심 비즈니스 포럼으로 현지 수출 네트워크를 구축하고, 요르단 등 제3국을 통한 중개 수출 지원을 통해 한국 기업이 재건 시장에 참가할 수 있도록 단계적 교두보를 마련한다.

이날 가동한 포스트 중동 TF는 동향 분석, 수출 복원, 재건 프로젝트, 유망 품목 수출, 물류 대응 등 총 5개 전문 분과로 운영된다. 이를 통해 호르무즈 해협의 물류 정상화 동향 점검은 물론, 중동향 수출 복원을 위한 긴급 바우처 지원, 방산·소비재 등 전쟁 계기 수요 확장 품목 대상형 수출 지원 활동을 전방위적으로 펴기로 했다.

강경성 코트라 사장은 “그동안은 공급망 안정화, 피해기업 지원, 대체 시장 발굴에 집중해 왔다면 이제 종전 후 중동의 새로운 질서와 비즈니스 기회 선점에 역량을 집중할 때”라며 “진출 거점 및 유망 품목 중심의 신속하고도 정교한 전략을 구사해 기업들이 중동 수출복원에 더해 새로운 기회를 잡을 수 있도록 총력 지원하겠다”고 밝혔다.