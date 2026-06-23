‘코로나 집회’ 전광훈 2심서 감형…징역 1년·집행유예 2년

코로나19 확산 당시 방역지침을 어기고 집회를 주도한 혐의로 재판에 넘겨진 전광훈 사랑제일교회 목사가 항소심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 1심보다 형이 낮아졌다.

서울고법 형사3부(재판장 이승한)는 23일 전 목사의 감염병예방법 위반, 특수공무집행방해 혐의를 1심과 동일하게 인정했다. 전 목사의 집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 위반 혐의에 대해선 1심의 유죄 판결을 직권으로 파기하고 무죄를 선고했다. 재판부는 이에 따라 전 목사에게 징역 1년에 집행유예 2년, 벌금 450만원을 선고했다.

전 목사는 코로나19로 인해 내려진 집회금지 조치 행정명령에도 불구하고, 2020년 8월15일 광화문역 근처에서 문재인 당시 대통령의 퇴진 등을 요구하는 집회를 개최한 혐의(감영병예방법 위반)로 재판에 넘겨졌다. 2019년 10월3일 개천절에 집회를 열어 일부 참가자들이 경찰을 폭행하도록 한 혐의(특수공무집행방해)도 있다. 앞서 1심 법원은 징역 1년6개월에 집행유예 3년, 벌금 450만원을 선고했다.

재판부는 이날 전 목사 등이 코로나19 당시 발령된 행정명령을 피하려고 소규모 집회를 여러 곳에서 열겠다고 가장해 신고한 뒤, 사실상 2020년 8월15일 대규모 집회를 열었다고 판단했다. 재판부는 “(전 목사 등은) 실제로 참가인원 1만4000명의 광화문 광장 집회를 개최한 것으로 인정된다”고 했다.

다만 재판부는 전 목사가 미신고 집회를 주최했다는 집시법 위반 혐의에 대해선 1심 판단을 뒤집었다. 전 목사에게 적용된 집시법 조항에 대해 앞서 헌법재판소가 헌법불합치 결정을 내린 데 따른 것이다. 헌재는 지난 2월 옥외집회 신고의무를 위반한 이들을 예외 없이 처벌하는 집시법 제22조 제2항이 헌법상 집회의 자유를 위축시킨다고 보고 헌법불합치 결정했다.

재판부는 “집시법상 옥외집회에 관한 부분은 헌재가 헌법불합치 결정을 했고, 그 법률 조항은 소급해 효력을 상실했다”며 “(전 목사의) 미신고 집회 주최로 인한 집시법 위반 부분은 범죄가 되지 않는 부분에 해당한다”고 말했다.

전 목사 등은 당시 집회금지 명령에 대해 집행정지 재판을 받지 못해, 재판청구권이 침해됐다고 주장했으나 재판부는 받아들이지 않았다. 재판부는 “헌법이 보장하는 재판청구권은 사실관계와 법리관계에 대해 최소 한번의 재판을 받을 수 있도록 절차적 권리를 보장하는 것으로, 모든 행정권에 대해 집행정지 심문을 받을 수 있는 권리를 보장하는 게 아니다”라며 “사후 행정 재판을 받을 기회가 있는 이상 재판청구권이 침해됐다고 볼 수 없다”고 밝혔다.