[속보]‘LG전자 흉기난동’ 협력업체 직원 살인미수 구속 기소

LG전자 사무실에서 흉기를 휘둘러 직원 2명에게 중상을 입힌 협력업체 직원이 재판에 넘겨졌다.

서울남부지검은 23일 LG전자 협력업체 직원 A씨(60)를 살인미수 혐의로 구속기소했다고 밝혔다.

A씨는 지난 5월27일 오전 11시18분쯤 서울 강서구 LG전자 사이언스센터에서 50대 남성 직원 B씨와 40대 남성 직원 C씨를 흉기로 찔러 살해하려고 한 혐의를 받는다.

A씨는 경찰 조사에서 범행 동기에 대해 “평소 피해자들이 말을 함부로 하거나 자신을 하대하고 무시했다”며 “당일 해고를 통보받아 분노한 나머지 범행을 저질렀다”고 진술했다.

그러나 검찰 수사 결과 A씨에게 해고가 통보된 사실은 없었던 것으로 확인됐다. 검찰은 “피고인(A씨)이 LG전자 측의 담당자 교체 요청을 해고 통보로 받아들여 범행을 저질렀다”고 밝혔다.

검찰은 “업무 중인 피해자 2명의 목·옆구리 등을 뒤에서 등산용 칼로 여러 차례 찔러 사망의 위험을 발생시킨 중한 사안”이라며 “철저한 공소유지를 통해 피고인이 죄질에 부합하는 엄중한 형벌을 받을 수 있도록 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

검찰은 “범죄 피해자 지원 등 피해자들의 피해 회복을 위해서도 최선을 다하겠다”고 했다.