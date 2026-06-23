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‘빨간 맛’ ‘핫 썸머’ 계보 이을까?…SM 신예 하츠투하츠의 ‘새콤달콤’ 도전장

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본문 요약

지난 2월 발매한 디지털 싱글 곡 '루드!'로 대중에게 이름을 알린 그룹 하츠투하츠가 여름 느낌을 살린 신곡 '레몬 탱'으로 하반기 가요계에 도전장을 내밀었다.

SM엔터테인먼트 소속 신인 걸그룹 하츠투하츠가 지난 22일 미니앨범 <레몬 탱>으로 컴백했다.

하츠투하츠는 이날 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 쇼케이스를 열고 타이틀곡 '레몬 탱' 무대와 뮤직비디오를 공개했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘빨간 맛’ ‘핫 썸머’ 계보 이을까?…SM 신예 하츠투하츠의 ‘새콤달콤’ 도전장

입력 2026.06.23 16:16

수정 2026.06.23 16:18

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  • 서현희 기자

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‘루드!’ 장기흥행 이어 신곡 ‘레몬 탱’ 발표

숏폼 영상 화제 모으며 존재감 각인

“신곡 ‘레몬 탱’ 여름 노래 계보 이었으면”

지난 22일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 하츠투하츠 미니앨범 <레몬 탱>발매 기념 미디어 쇼케이스에서 하츠투하츠 멤버들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 예온,스텔라,유하,이안,에이나,주은,카르멘, 지우. SM엔터테인먼트 제공

지난 22일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 하츠투하츠 미니앨범 <레몬 탱>발매 기념 미디어 쇼케이스에서 하츠투하츠 멤버들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 예온,스텔라,유하,이안,에이나,주은,카르멘, 지우. SM엔터테인먼트 제공

지난 2월 발매한 디지털 싱글 곡 ‘루드!’로 대중에게 이름을 알린 그룹 하츠투하츠가 여름 느낌을 살린 신곡 ‘레몬 탱’으로 하반기 가요계에 도전장을 내밀었다. 멤버 카르멘은 “올해를 하츠투하츠의 해로 만들고 싶다”며 당찬 포부를 밝혔다.

SM엔터테인먼트 소속 신인 걸그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 지난 22일 미니앨범 <레몬 탱>으로 컴백했다. 하츠투하츠는 이날 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 쇼케이스를 열고 타이틀곡 ‘레몬 탱’ 무대와 뮤직비디오를 공개했다.

이번 앨범에는 ‘레몬 탱’을 비롯해 ‘하트 이모지’, ‘시크릿 레시피’, ‘15-LOVE’ 등 총 6곡이 수록됐다. 지우는 “저희의 상징인 ‘하트’에 진심인 앨범”이라며 “모든 수록곡에 ‘하트’라는 가사가 들어가 있으니 찾아보는 재미가 있을 것”이라고 말했다.

타이틀곡 제목 ‘레몬 탱’은 과일 레몬에 톡 쏘는 맛과 향을 뜻하는 ‘탱’(Tang)을 합해 만들었다. 혼자 있을 때는 레몬처럼 시지만, 함께라면 새콤달콤한 매력의 ‘레몬 탱’이 된다는 가사를 담았다. 미끄러지는 듯한 전자 베이스 사이 통통 튀는 리듬이 특징인 댄스 팝 장르의 곡이다. 독특한 신시사이저 음색과 멤버들의 밝은 목소리가 만나 여름과 잘 어울리는 분위기를 낸다.

지우는 “‘빨간 맛’ ‘핫 썸머’ 같은 SM 선배님들의 여름 노래 계보를 이을 수 있다면 기쁠 것 같다”며 “시원하고 청량한 멜로디에 ‘우리’라는 메시지를 담았다는 점에서 특별하다”고 했다.

지난 22일 발매된 그룹 하츠투하츠 미니앨범 <레몬 탱> 티저 이미지. SM엔터테인먼트 제공

지난 22일 발매된 그룹 하츠투하츠 미니앨범 <레몬 탱> 티저 이미지. SM엔터테인먼트 제공

하츠투하츠는 지난해 2월 데뷔한 SM엔터테인먼트의 8인조 걸그룹이다. 에스파 이후 처음 선보이는 신인 걸그룹으로 데뷔 전부터 관심을 모았다. 데뷔곡 ‘더 체이스(The Chase)’를 통해 몽환적인 분위기를 선보인 이들은 세계관 경쟁이 치열한 최근 K팝 시장에서 감정과 서사를 전면에 내세우며 차별화를 시도하고 있다.

올해 2월 발매한 곡 ‘루드!’는 하츠투하츠를 대중에게 알린 곡이다. 발매 직후에는 큰 반향을 일으키지 못했지만, 멤버 스텔라의 랩 파트가 숏폼 플랫폼을 중심으로 화제를 모으며 입소문을 탔다. ‘루드!’는 국내 주요 음원사이트인 멜론 ‘톱 100’ 차트에서 최고 순위 2위를 달성했고, 발매 곡 최초로 빌보드 글로벌 차트에 진출하기도 했다. ‘루드!’는 발매 4개월여가 지난 지금까지 주요 음악차트 ‘톱10’에 이름을 올리며 장기 흥행을 이어가고 있다.

스텔라는 “정말 감사하게도 ‘루드!’로 많은 사랑을 받았는데 덕분에 올해 상반기를 바쁘고 기쁘게 보냈다. 신인상 수상, 음악방송 1위 등 작년에 말씀드렸던 목표를 다 이룰 수 있게 되어 기쁘다”고 소감을 밝혔다. 예온은 “‘루드!’가 아직도 음원차트 상위권에 있는 게 믿기지 않는다”며 “공감할 수 있는 내용과 긍정적인 에너지가 사랑받은 이유인 것 같다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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