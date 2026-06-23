“데이터센터 건설에 따른 주민 불편 대책 마련하라”···일본 지자체 차원 첫 항의

인공지능(AI) 산업 호황으로 데이터센터 건설이 급증하는 가운데 일본 도쿄의 한 구청장이 소음과 열 배출 등으로 인한 주민 피해와 관련해 업계에 대책 마련을 촉구할 예정이다. 일본 지방자치단체장 가운데서는 처음이다.

23일 요미우리신문에 따르면 오쿠보 도모카 도쿄 고토구 구청장은 이날 일본데이터센터협회를 방문해 지역 주민의 불안 해소를 위한 대책 마련을 촉구하는 요구서를 전달할 계획이다.

오쿠보 구청장은 업계 측에 6가지 요구사항을 제시할 예정이다. 부지 검토 단계부터 건설에 따른 영향과 우려 사항을 주민에게 충분히 설명하는 것과 주민 민원 창구를 운영하는 것 등이 포함된다.

시민단체가 데이터센터 건설과 관련한 주민 민원을 접수하거나 반대 운동을 벌인 사례는 있었지만, 지자체 차원에서 업계에 공식 대응을 요구하는 것은 일본에서 처음이라고 신문은 전했다.

고토구 관계자는 “데이터센터가 지역사회와 공존하기 위해서는 사업자의 적극적인 사회적 책임이 필요하다”고 말했다.

AI 산업 성장에 힘입어 일본에서는 최근 데이터센터 건설이 급증하고 있다. 다량의 냉각수가 필요한 데이터센터 특성상 고토구 등 해안 지역을 중심으로 신규 데이터센터가 들어서고 있다. 일본 데이터센터 시장 규모는 2024년 약 4조엔(약 38조원)에서 2030년에는 약 7조엔(약 67조원)에 육박할 것으로 전망된다.

하지만 서버 냉각을 위한 대형 실외기 설치로 소음과 열 배출 문제가 불거지면서 주민 민원이 잇따르고 있다. 지바현 인자이시와 시로이시에서는 주민들이 지자체 등을 상대로 개발 허가와 건축 확인의 취소를 요구하는 행정소송을 진행 중이다.