기후위기에 물 부족···제주 첫 지하수 저류댐 도입 검토

한국수자원공사, 제주 2곳에서 적합성 검토 제주도, 전문가·주민 참여 워킹그룹 운영

기후변화에 따른 물 부족 위기에 대응하기 위해 제주에 처음으로 ‘지하수 저류댐’ 도입이 검토된다.

23일 제주도에 따르면 한국수자원공사는 지난 5월부터 오는 11월까지 제주 지역 2곳을 대상으로 지하수 저류댐 도입 적합성을 검토하기 위한 상세 조사를 진행하고 있다.

이번 조사는 지하수 저류댐의 구조적 설치 가능성과 대상 지역의 지형·생태 환경을 종합적으로 고려해 제주 실정에 가장 적합한 친환경 지하수 자원 확보 방안을 마련하기 위한 것으로, 전액 국비로 이뤄지고 있다. 대상지는 제주에서도 상대적으로 강수량이 적은 서부지역 2곳이 될 것으로 보인다.

이번 용역은 지난해 10월 환경부가 추진한 지하수 저류댐 신규 후보지 공모에서 전국 85개 신청지 중 11곳이 최종 선정됐는데 이 중 제주지역 2곳이 포함된 데 따른 조처다.

앞서 도는 기후변화로 인한 물 부족에 선제적으로 대응하기 위해 지하수 저류댐 도입을 포함한 대체 수자원 이용 방안을 꾸준히 검토해왔다.

기후위기로 가뭄이 장기화되면 지하수 수위 하강은 물론 해수 유입과 이에 따른 물 부족 사태로 직결될 수 있다. 특히 제주는 식수와 생활용수 대부분을 지하수에 전적으로 의존하고 있어 가뭄에 대응하기 위한 대체 수자원 확보가 시급한 실정이다.

도는 이번 저류댐 도입 과정에서 지역 전문가와 주민의 의견을 반영하기 위해 워킹그룹 운영에 돌입했다. 지난 19일 전문가와 지역 주민 대표, 환경 단체 관계자, 관계 공무원 등 20여 명이 참여한 가운데 첫 지하수 저류댐 워킹그룹 회의를 개최한데 이어 8월 중 2차 회의를 열 방침이다.

지하수 저류댐 워킹그룹은 전문가와 지역 주민이 주도적으로 참여해 제주 지역의 저류댐 도입 가능성을 다각도로 검토하게 된다.

특히 제주의 경우 화산 지질 특성과 지하수 함양 구조를 충분히 반영한 정밀 조사가 수행돼야 하고, 사업 추진 과정 전반에서 지역사회와 지속적인 공감대를 형성해야 한다는 필요성이 제기되면서 구성됐다. 도 관계자는 “워킹그룹은 현재 진행 중인 상세 조사 용역의 객관성을 높이고 주민 수용성을 사전에 확보하는 핵심 소통 기구 역할을 맡는다”고 말했다.

도는 워킹그룹에서 제시된 주요 제안과 전문가 의견들을 상세 조사 용역 과정에 적극적으로 반영할 방침이다.

임홍철 제주도 기후환경국장은 “지하수 저류댐은 심각해지는 기후변화에 유연하게 대응하고 미래의 물 부족 사태에 대비하기 위한 핵심 수자원 확보 방안 중 하나”라면서 “전문가와 지역 주민의 생생한 목소리를 충분히 반영해 제주의 독특한 자연 여건에 맞는 최적의 사업 추진 방안을 도출해 나가겠다”고 말했다.