종전 합의에도 오르는 원·달러 환율…오늘 1540원 턱밑 마감

미국과 이란의 종전 합의에도 불구하고 원·달러 환율이 1500원대에서 고공행진을 거듭하며 좀처럼 내려오지 않고 있다. 미국 연방준비제도(연준)의 금리 인상 기조, 외국인의 국내 주식 매도 등이 원인으로 꼽힌다. 금융권에서는 반도체 호황으로 올 하반기에는 환율이 1400원대로 내려올 것이란 낙관론과 유가가 불안해 지켜봐야 한다는 신중론이 교차한다.

23일 서울외환시장에서 원·달러 환율 주간거래 종가는 전날 대비 2.1원 오른 1539.1원에 마감했다. 6월 내내 1500원 이상을 유지한 환율은 지난 14일(현지시간) 미국·이란이 종전 양해각서 (MOU) 전자서명을 마친 뒤에도 떨어질 기미를 보이지 않고, 오히려 지난 5일 기록한 2009년 금융위기 이후 최고치(1561원)을 향해 움직이는 모양새다.

그 배경에는 연준이 있다. 연준은 지난 18일(한국시간) 기준금리를 연 3.50~3.75%로 동결하면서도 향후 금리 인상 가능성을 시사했다. 이는 달러 강세로 이어졌다. 주요국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 ‘달러인덱스’는 지난해 5월 이후 최고치인 101을 기록했다. 달러인덱스가 100을 웃돌면 달러 가치가 장기 평균보다 높은 강세 국면으로 평가된다.

반대로 원화를 비롯한 아시아 통화는 약세 압력을 받고 있다. 일본은 이달 일본은행이 기준금리를 올렸음에도 불구하고 달러당 161엔대로 밀리며 39년만의 최저 수준에 근접했다. 전문가들은 원화가 엔화와 ‘아시아 통화’로 묶여 동반 약세를 보인다고 분석했다.

외국인의 국내 주식 매도세도 환율 상승을 자극하고 있다. 외국인은 올해 들어 코스피 시장에서 약 118조원을 순매도했다. 차익실현 매물이 환전으로 이어지며 달러 수요를 키웠다. 전날 한국경제인협회가 연 환율 전망 세미나에서 김진욱 씨티은행 수석이코노미스트는 “지난달에 외국인 투자자의 포트폴리오 리밸런싱과 차익 실현 등으로 원화가 약세를 보였다”고 설명했다.

향후 전망은 엇갈린다. 김 이코노미스트는 “환율이 향후 3개월간 1480원 안팎을 나타내다가 6~12개월 사이 1450원 수준으로 낮아질 것”으로 내다봤다. 반도체 호황에 따른 수출 확대, 국내 투자자의 국내 주식 투자 증가가 원화 강세 요인으로 작용한다는 것이다. 그는 “한국은행이 7월부터 금리 인상을 시작하는 것이 원·달러 환율 안정에 도움이 될 것”이라고 말했다.

반면 종전 합의에도 유가 등 일부 불안 요인이 남아 있다는 신중론도 있다. 문다운 한국투자증권 연구원은 “올 하반기 환율의 가장 리스크는 유가가 반등하면서 근원물가로의 파급 압력이 예상보다 강하게 나타나는 것”이라며 “7월 중·하순까지의 유가가 한국과 미국을 포함한 주요국 통화 정책에 중요한 변수로 작용할 것”이라고 분석했다.

일각에서는 1500원대 환율을 새로운 정상 상태로 받아들이자는 주장도 나온다. 그러나 고환율이 수입 업체와 내수 시장을 위축시키고 있어 그대로 용인하기 어렵다는 반론도 만만치 않다. 허준영 서강대 경제학부 교수는 “대외적 요인에 기인한 현재의 고환율은 우리 외환 당국 독자 대응에는 한계가 있다”며 “단기 처방에 급급하기보다 중·장기적 경제 구조 개선에 나설 시점”이라고 밝혔다.