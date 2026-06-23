송두환 신임 이태원 특조위원장 취임 “조직 안정화 긴요…조사 기간 연장 필요”

송두환 ‘10·29 이태원참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회’(특조위) 상임위원이 신임 특조위원장으로 임명됐다. 송 위원장은 취임 일성으로 조직 안정화를 강조하면서 특조위의 활동 기간 연장이 필요하다고 밝혔다.

특조위는 23일 오전 서울 중구 특조위 대회의실에서 60차 위원회를 열고 송 위원을 위원장으로 선출했다. 송두환 위원장은 취임사에서 “특조위 운영에서 위원과 구성원들의 의견을 널리 듣고 충분히 소통하며 서로의 전문성과 역할을 존중하는 자세로 임하겠다”고 밝혔다.

송 위원장은 “특조위 앞에 놓인 과제는 남겨진 조사 연구 과업을 끝까지 수행해서 사안의 진상 규명과 그에 따른 후속 대책, 안전 사회 건설을 위한 방책을 제시하는 책무를 완수하는 일”이라며 “이를 위한 전제로서 구성원 모두가 한마음으로 일할 수 있도록 우리 조직을 안정적으로 갖추어나가는 것이 매우 긴요할 것”이라고 말했다.

송 위원장은 지난달 29일 우원식 전 국회의장의 추천을 거쳐 지난 19일 이재명 대통령에 의해 상임위원에 임명됐다. 그는 헌법재판소 재판관과 국가인권위원회 위원장을 역임했다.

송 위원장은 이후 기자들과 만난 자리에서 오는 9월 종료되는 조사 기간을 연장해야 한다는 뜻을 밝혔다. 그는 “위원회 내부를 정비하고 활동 방향을 정하는 과정에서 이견과 충분한 효율을 발휘하지는 못하는 사정들이 있었고, 당초에 목표했던 연구 조사 활동이 많이 부족한 상태”라며 “나머지 과업을 잘 수행하기 위해서는 활동 기간 연장이 반드시 필요하다고 판단하고 있다”고 말했다.

현재 국회엔 특조위의 조사 기간 연장 등을 담은 이태원참사 특별법 개정안이 계류 중이다. 최근 참사 유가족들은 더불어민주당 이태원참사특별위원회 소속 의원들을 만나 특조위 활동 기간 연장 등의 의견을 전했다.

송 위원장은 최근 불거진 특조위 내홍에 대해선 “구체적으로 구성원 사이의 어떤 쟁점으로 갈등이 있었는지 아직 소상하게 파악하지는 못하고 있다”며 “내용을 구체적으로 파악하고 위원회에 대해 애정을 갖고 염려해 주시는 분들과 함께 어떻게 그 문제점 해소하고 앞으로 나갈 수 있을지 고민해서 좋은 해법 반드시 잘 찾아보도록 하겠다”고 밝혔다.

앞서 지난달 송기춘 전 위원장이 갑작스럽게 사임하고 한상미 진상규명조사국장이 한 직원에게 부당 지시를 했다는 의혹으로 내부 조사를 받는 일이 발생했다. 이후 한 국장은 해당 직원을 무고죄로 고소했고, 유가족 일부는 한 국장에 대해 조직 운영 혼란과 조사활동 위축 우려 등을 들며 업무방해 등으로 고발했다.

특조위가 그간 희생자 행적 조사에 시간을 할애하느라 기관 조사에 소홀했다는 비판에 대해 송 위원장은 “이런 염려를 들은 적은 있으나 충분히 납득이 되지 않는 일”이라고 했다. 그는 “(희생자 조사는) 사건 전체와 진상을 파악하고 대책을 논의하기 위해서 반드시 필요한 부분”이라며 “그 부분을 조사하느라 보다 큰 움직임에 대한 조사를 뒷전에 놓는다거나 해당 조사를 깍아내리는 등의 일은 있을 수 없는 얘기”라고 했다.

이날 한 유가족은 송 위원장에게 “특조위 내부 문제로 인해 일반적인 행정 처리들이 정상적이지 않다”며 “유가족들의 정보공개청구가 한달이 넘게 소요되고 있고 대부분 청구 건들이 비공개 결정을 받고 있다”고 말했다. 송 위원장은 “유가족들의 말을 무겁게 받아들이고 잘 유념해서 업무를 하도록 하겠다”고 답했다.

송 위원장은 이날 특조위원들과 함께 이태원 참사 현장인 ‘기억과 안전의 길’을 찾아 헌화했다.