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현대자동차와 기아가 올해 5월 유럽 자동차 시장에서 엇갈린 성적표를 받아들었다.

기아가 신형 전기차를 앞세워 두 자릿수 성장세를 기록한 반면, 현대차는 큰 폭으로 판매가 줄어들며 주춤했다.

23일 유럽자동차공업협회에 따르면 지난 5월 현대차와 기아는 유럽 시장에서 지난해 같은 달과 비교해 2.4% 감소한 총 8만6444대를 판매했다.

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5월 유럽서 엇갈린 현대차·기아 성적표…기아 EV 달리고 현대차 주춤

입력 2026.06.23 16:33

  • 박홍두 기자

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유럽 시장 3.6% 성장 속 현대·기아 판매 2.4% 감소

기아, EV3·EV4 효과 14.9% 껑충…현대차는 역성장

인스터·EV3 등 보급형 전기차 안착세

기아 EV3. 기아 제공

기아 EV3. 기아 제공

현대자동차와 기아가 올해 5월 유럽 자동차 시장에서 엇갈린 성적표를 받아들었다. 기아가 신형 전기차를 앞세워 두 자릿수 성장세를 기록한 반면, 현대차는 큰 폭으로 판매가 줄어들며 주춤했다.

23일 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 지난 5월 현대차와 기아는 유럽 시장에서 지난해 같은 달과 비교해 2.4% 감소한 총 8만6444대를 판매했다. 같은 기간 유럽 전체 시장 규모가 115만2523대로 3.6% 성장한 점을 고려하면 다소 아쉬운 수치다. 두 회사의 합산 점유율은 지난해 같은 달에 비해 0.5%포인트 하락한 7.5%를 기록했다.

두 회사의 희비는 극명하게 갈렸다. 기아는 5월 한 달간 지난해에 비해 14.9% 증가한 4만9382대를 판매하며 선전했다. 점유율도 4.3%로 0.4%포인트 끌어올렸다. 준중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 스포티지가 1만3643대 팔리며 든든한 버팀목 역할을 했고 모닝(5871대)과 스토닉(4788대)이 뒤를 받쳤다.

반면 현대차는 5월 판매량이 3만7062대에 그치며 18.8% 급감했다. 점유율 역시 3.2%로 0.9%포인트 내려앉았다. 간판 SUV인 투싼이 하이브리드(HEV) 모델 5345대를 포함해 총 1만994대 판매되며 분전했으나 전체적인 판매 하락세를 막기에는 역부족이었다.

이 같은 흐름은 올해 1~5월 누계 실적에서도 이어졌다. 현대차·기아의 1~5월 누적 판매량은 43만4964대로 지난해 같은 기간과 비교해 2.4% 줄었다. 기아가 5.1% 증가한 23만7656대를 기록하며 버텄지만, 10.1% 감소한 현대차(19만7308대)의 공백을 완전히 메우지는 못했다. 누적 합산 점유율은 7.5%를 유지했다.

다만 두 회사의 차세대 보급형 전기차 라인업이 현지 시장에 성공적으로 진입하고 있는 점은 긍정적인 신호로 꼽힌다. 현대차의 유럽 전략형 소형 전기차 인스터(국내명 캐스퍼 일렉트릭)는 5월 한 달간 3007대 판매되며 힘을 보탰다. 기아 역시 신형 전용 전기차 EV3와 EV4가 각각 4591대, 2886대 판매되는 등 친환경차 중심의 세대교체 가능성을 보여줬다는 평가를 받는다.

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