제주삼다수, 뉴요커의 입맛 잡는다···미국 동부 수출 본격화

제주 삼다수가 미국 동부 지역으로 수출된다.

제주 삼다수를 생산하는 지방공기업인 제주도개발공사는 삼다수의 미국 동부지역 수출을 확정하고, 지난 22일 약 40t 규모의 1차 물량을 선적해 출항했다고 23일 밝혔다.

이번 선적 물량은 미국 동부 중부 주요 거점인 뉴욕과 뉴저지를 중심으로 판매될 예정이다. 특히 뉴욕은 글로벌 소비 트렌드가 가장 빠르게 확산되는 대표적인 시장으로, 제주삼다수가 미국 동부권 소비자와 접점을 넓히는 첫 교두보를 마련했다는 점에서 의미가 있다.

현지 유통은 미주 최대 아시안 슈퍼마켓 체인인 H마트 동부지역 매장을 통해 이뤄진다. 공사는 현지 한인 교포는 물론 미국 현지 소비자까지 다양한 소비층을 대상으로 삼다수를 홍보할 계획이다.

강성훈 제주특별자치도개발공사 사장직무대행은 “이번 미국 동부 시장 진출은 제주삼다수가 글로벌 프리미엄 생수 브랜드로서 입지를 넓히는 계기가 될 전망”이라면서 “뉴욕과 뉴저지를 시작으로 미국 동부 지역에서 소비자 접점을 확대하고, 향후 북미 시장 내 판매 거점을 단계적으로 넓혀갈 방침”이라고 말했다.