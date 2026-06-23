박수현 충남지사 당선인 “지천댐 건설, 공론화위원회 결론 따를 것”

공주·부여·청양 타운홀미팅서 주민 결정 원칙 강조 “도지사·시장군수 아닌 주민이 판단해야”

박수현 충남지사 당선인이 청양·부여 지천댐 건설 여부를 주민 참여형 공론화위원회의 결정에 맡기겠다는 입장을 밝혔다. 그동안 지천댐 건설에 반대해 왔지만, 공론화 과정에서 찬성 결론이 도출될 경우 결과를 전적으로 수용하겠다고 했다.

박 당선인은 23일 열린 공주·부여·청양 지역 ‘도민과 통하는 충남’ 타운홀미팅에서 청양·부여 지천댐 건설 추진 여부와 관련해 “공론화위원회의 결론을 따르겠다”고 밝혔다.

박 당선인은 지천댐과 관련해 그동안 반대 입장을 밝혀온 사실을 재확인하면서도 “선거 이후에는 모든 주민의 의견을 모아 가장 좋은 방법으로 결정하는 것이 맞다”며 “주민 모두가 100% 만족하는 결정은 있을 수 없지만, 주민의 운명을 좌우할 결정을 도지사나 시장·군수가 해서는 안 된다. 주민이 스스로 결정해야 한다”고 말했다.

그는 지천댐 공론화위원회 구성 과정도 설명하며 “공론화위원회의 핵심은 공정성과 중립성, 투명성”이라며 “누구도 관여해서는 안 된다”고 했다.

이어 “공론화위원회가 토론 과정에서 필요한 자료를 요구하면 지방정부는 오염되지 않은 자료를 제공하면 된다”며 도 공직자들에게 공론화위원회 운영에 개입하지 말 것을 당부하기도 했다.

박 당선인은 “공론화위원회에서 찬성 결론이 나온다면 100% 승복하겠다”며 “반대로 반대 결론이 나오면 찬성 입장의 주민들도 결과를 존중해야 한다”고 말했다.