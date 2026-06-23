김포 물류창고서 화재… 소방 대응 2단계 발령

경기 김포의 한 물류창고에서 불이 나 소방당국이 대응 2단계를 발령하고 진화하고 있다.

경기도소방재난본부 23일 오후 2시 45분쯤 경기 김포시 운양동 한 물류창고에서 화재가 발생했다고 밝혔다.

다행히 아직까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다. 물류창고 관계자 4명은 자력으로 대피했다.

소방당국은 신고 접수 20여 분 만인 오후 3시 6분쯤 관할 소방 인력과 장비 전체를 동원하는 ‘대응 1단계’를 발령했다.

그래도 불길이 잡히지 않자 오후 3시 26분쯤 인접한 5∼6곳 소방서의 인력과 장비가 동원되는 ‘대응 2단계’를 발령하고 진화 작업을 이어가고 있다.

불이 난 물류창고는 의류가 보관된 곳으로, 철골구조 3개동에 연면적 331㎡ 규모인 것으로 파악됐다.

소방당국은 물류창고 화재 진압을 위해 인력 108명 장비는 43대를 동원했다.

김포시는 안내 문자를 통해 “운양동 물류창고에서 화재 발생했다”며 “차량은 건물 주변 도로를 우회하고, 건물 내 시민은 밖으로 대피하라”고 당부했다.

경찰과 소방 당국은 불을 끄는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.