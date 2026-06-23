푸른 물결로 물든 백두대간수목원···‘제비고깔’ 5만 본 여름 전시

다음달 19일까지 제비고깔속 품종 전시회 개최 지역 농가 계약재배 상생 사례도 눈길

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 국립백두대간수목원이 오는 26일부터 다음달 19일까지 진입광장에서 제2회 제비고깔속 품종 전시회 ‘여름을 물고 돌아온 제비고깔’을 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 전시에서는 우리나라 자생식물인 큰제비고깔을 비롯해 델피니움 ‘가디언 블루’ 등 제비고깔속 식물 10종 5만여 본이 선보인다. 다양한 품종이 푸른빛 꽃물결을 이루며 한여름 수목원 경관을 장식할 예정이다.

특히 전시에 활용되는 식물은 봉화군 지역 농가와의 계약재배를 통해 공급받은 것으로, 수목원과 지역 농가가 협력해 조성한 상생 사례라는 의미를 더했다.

국립백두대간수목원은 여름철 대표 관람 구간인 산수국숲길도 시설 정비를 마치고 재개방한다.

호랑이숲으로 이어지는 자연형 숲길인 산수국숲길은 계곡과 울창한 숲이 어우러진 산책 코스로, 최근 목교 재설치와 주변 환경 정비를 완료해 관람객 편의와 안전성을 높였다.

현재 수목원에는 산수국 2만여 본이 푸른빛과 보랏빛 꽃을 피우고 있으며 개화 상황에 따라 다음달 말까지 여름 풍경을 감상할 수 있다.