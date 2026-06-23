계란값 상승세 이어지며 장바구니 물가 부담 “세일해도 1판에 만원”···소상공인들도 ‘울상’ 도소매 가격도 오름세 “물량 확보도 쉽잖아”

지난 22일 서울 서대문구의 한 마트 계란 판매대 앞에서 김옥순씨(83)는 ‘특가세일’ 중인 1만2500원짜리 30구 계란판을 들었다 놓기를 서너번 반복했다. 앞서 9000원에 계란을 살 수 있다는 소식에 버스를 타고 인근의 시장에 들렀다가 허탕을 친 참이었다. 김씨는 “계란 크기는 9000원짜리나 여기나 똑같은데 3500원이나 더 주고 사려니 손이 안 떨리겠냐”며 한숨을 쉬었다. 그는 결국 계란을 구매하지 않고 발길을 돌렸다.

최근 계란값이 오르는 ‘에그플레이션’이 이어지며 소비자들의 장바구니 물가 부담이 커지고 있다. 축산물품질평가원 축산물유통정보에 따르면 이달 특란 10구의 전국 평균 소비자 가격은 5229원으로 역대 처음 5000원을 넘어섰다. 지난달(4476원)과 비교하면 16.7% 올랐고, 지난해 같은 달(3786원) 대비 38.6% 상승했다.

시민들은 온·오프라인에서 최저가 찾기에 나섰다. 서대문구의 또 다른 마트 계란 코너 앞에서는 중국인 유학생 공모씨(26)는 스마트폰을 보며 온라인 쇼핑몰과 가격을 비교하고 있었다. 온라인에서 더 저렴한 상품을 발견한 공씨는 결국 계란을 사지 않고 자리를 떴다. 다른 마트에서 만난 50대 주부 신모씨도 “계란 같은 필수 식재료는 줄일 수가 없다”며 “6개월 전 9000원대였는데 이제는 1만원 밑으로는 찾아볼 수 없다”고 발걸음을 돌렸다.

지난해 겨울 발생한 조류인플루엔자(AI) 여파 등에 따른 공급 부족이 계란 가격 상승의 요인으로 꼽힌다. 실제 도·소매 업계 현장에서도 물량 확보에 차질을 빚고 있다. 서대문구의 한 마트 직원 A씨(64)는 “원래 오후 3시쯤이면 계란 매대가 꽉 차 있어야 하는데 요즘은 예전만큼 채워 두지 못한다”며 “비싸서 그냥 돌아가는 손님들도 수두룩하다”고 말했다.

시장에서 쌀과 계란을 파는 이모씨(62)는 “올해 초 경기 포천시에 있는 거래처가 닭들의 무더기 폐사로 문을 닫았다”며 “물어물어 새로운 도매점을 뚫었지만 물량이 없어 20판을 주문해도 절반만 들어온다”고 말했다. 닭고기와 계란을 함께 파는 박모씨(56)도 “3~4주 전부터 일주일마다 소매 가격이 500원씩 올라 지금은 1만500원까지 올랐다”며 “예전엔 50판을 주문하면 다 들어왔는데 지금은 30판 정도밖에 안 온다”고 말했다.

계란 소비를 줄인 시민들도 있다. 은평구에 혼자 사는 취업준비생 오경진씨(25)는 한 달 전부터 계란을 사 먹지 않고 있다. 오씨는 “원래 대형마트에서 6개짜리를 3700원 정도에 샀는데 최근 4000원대 중반까지 계속 오르더라”며 “g당 단가를 아끼려면 30구짜리 한판을 사야 하는데 1인 가구는 보관이 어려워 구매가 힘들다”고 말했다.

계란 소비량이 많은 골목 상권의 소상공인들도 물가 상승을 체감하고 있다. 서대문구 한 시장에서 12년째 반찬가게를 운영 중인 이종분씨(67)는 “명절이 다가오면 전이나 반찬에 계란을 엄청나게 쓰게 될 텐데 가격이 내려갈 기미가 안 보여 큰일”이라고 말했다. 인근 식당에서 10년째 일하고 있는 원모씨(58)도 “작년만 해도 6000원대에 납품받던 도매가가 지금은 역대 최고가인 8800원까지 올라갔다”며 “계란말이 하나 만드는 데 큰 계란이 10알씩 들어가서 남는 게 없다”고 말했다.