경기 광명시, 민선 9기 시정혁신단 출범···핵심 전략 수립

경기 광명시는 23일 시청 대회의실에서 ‘민선9기 시정혁신기획단’ 위촉식을 열고 민선9기 시정 목표와 핵심 전략 수립, 시정과제 선정에 나섰다고 밝혔다.

박승원 광명시장은 이날 “광명시 최초의 3선 시장으로서 민선7·8기 8년간 쌓아온 성과를 민선9기에는 시민 삶 속에서 더욱 크게 꽃피우겠다”며 “모두가 잘 먹고 잘사는 광명, 일자리가 풍부한 광명, 미래 100년을 선도하는 유능한 광명을 만들겠다”고 밝혔다.

이어 “민생은 시민의 삶을 지키는 시정의 출발점이고, 연대는 공동체의 힘으로 사회적 문제를 해결하는 원동력이며, 평화는 미래 세대의 지속가능한 성장과 번영을 위한 토대”라며 “시민의 목소리를 바탕으로 이 세 가지 가치를 시정 전반에 녹여내 미래 100년의 기반을 탄탄히 다져 나가겠다”고 했다.

기획단은 단장을 맡은 이재정 전 통일부 장관(전 경기교육감)을 비롯한 15명의 기획단은 따뜻한경제 분과(민생), 시민주권 분과(연대), 평화와미래 분과(평화) 등 3개 분과로 나눠 분야별 정책과제를 논의한다. 고문단으로는 백재현 전 국회의원, 김두관 전 경상남도지사, 원혜영 전 국회의원, 박우섭 전 인천 남구청장 등이 참석한다.

기획단은 오는 7월 20일까지 공약 114건과 시민 제안 정책 112건 등 총 226개 과제를 종합적으로 검토한다. 이를 바탕으로 민선9기 시정 비전과 목표를 구체화하고 연차별 실행계획이 담긴 ‘시정운영 4개년 계획’을 수립할 예정이다.