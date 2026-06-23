종합특검 “이화영 항소심엔 자료 전부 제출…특정 입장 고려 안 했다”

권창영 2차 종합특별검사가 이화영 전 경기도 평화부지사의 ‘연어 술파티’ 위증 혐의 항소심에 서울고검 인권존중 태스크포스(TF) 자료 전부를 제출하겠다고 23일 밝혔다. 이 전 부지사가 제기한 연어 술파티 의혹에 대해 서울고검 TF는 신빙성을 인정한 반면 1심 법원은 허위라고 판단해 유죄를 선고했다.

종합특검은 이날 언론 공지를 통해 “변호인단이 항소할 계획이라고 언론에 입장을 밝혔다”면서 “서울고검 인권존중 TF에서 생성한 자료 전부가 이 사건 항소심 재판부에 현출돼 재판부가 실체적 진실을 확인할 수 있도록 적극 협조하겠다”고 알렸다.

이 전 부지사는 ‘쌍방울 대북송금 사건을 수사한 검찰이 피의자들에게 연어회와 술을 사주며 당시 경기지사였던 이재명 대통령에 불리한 진술을 하도록 회유했다’고 허위 증언한 혐의로 기소돼 지난 20일 1심에서 징역 4개월을 선고받았다. 이 전 부지사는 다음날 바로 항소장을 제출했다.

전날 대검찰청은 “무죄 핵심 증거가 누락된 채 유죄 판결이 선고됐다는 변호인 주장은 사실이 아니다”라며 “서울고검 TF에서 생성한 자료 중 필요한 자료는 모두 종합특검을 통해 재판부에 제출돼 증거로 채택됐다”고 밝혔다. 대검은 법원이 문서 송부를 2차례 요청했지만 1차 때는 쌍방울 관계자 수사 중이었고, 2차 때는 이미 종합특검에 사건을 이송한 상태였다고 설명했다. 이 전 부지사의 변호인과 여권이 ‘검찰이 증거를 숨겨 유죄를 조작했다’는 의혹을 제기하자 반박에 나선 것이다.

종합특검은 대검의 입장문 중에서 ‘필요한 자료’라는 표현을 두고 “자료를 필요로 하는 주체가 누구인지 명확히 밝히지 않은 채, 마치 피고인(이 전 부지사)의 유·무죄 확인에 필요한 자료를 특검이 판단해 제출한 것으로 오해할 여지가 있다”고 지적했다. 종합특검은 “지난 5월18일 법원의 문서송부촉탁(문서 송부 요청)에 회신한 사실이 있으나 서울고검 TF 전체 기록 중 법원이 송부를 특정한 문서만을 제출한 것”이라며 “어느 누구의 입장을 충분히 고려한 것이 아니다”라고 밝혔다.

여권은 연일 이 전 부지사의 무죄를 주장하고 있다. 강득구 더불어민주당 최고위원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열어 “이 전 부지사는 무죄다”라며 “검찰은 비겁했고, 법원의 명령에도 술 반입 정황을 확인한 서울고검 TF 감찰 기록을 제출하지 않았다. 당당하면 왜 자료 제출을 거부했겠는가”라고 비판했다.

정청래 민주당 대표도 전날 당 최고위원회의에서 “자료가 제출됐다면 무죄로 나왔겠다”며 “이화영 재판을 보면서 검찰은 정말 고쳐쓰기 어려운 집단이라고 다시 한번 생각했다”고 말했다.