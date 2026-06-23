‘안팎 협공’에 흔들리는 장동혁 체제…국힘 접점 늘리는 한동훈, 보수 통합 외치는 정점식

부산 북갑 보궐선거 당선 이후 보폭을 넓히고 있는 한동훈 무소속 의원은 23일 “보수 재건에 모두 함께해야 한다”며 국민의힘 소속 의원들과의 접촉면을 확대하고 나섰다. 정점식 국민의힘 원내대표는 당내에서 “보수와 중도를 아울러야 한다”며 장동혁 대표를 향한 공세 수위를 높였다. 지난 18일부터 입원 중인 장 대표가 당무에서 떠나 있는 동안 당 안팎에서 장 대표 사퇴 압박을 위한 연대 전선이 형성되고 있는 것 아니냐는 해석이 나온다.

한 의원은 23일 국회 의원회관에서 열린 ‘참정권 피해 사태와 선거제도 개혁 토론회’에 참석해 “보수 재건을 과거가 아니라 미래 보는 것이고 모두 함께해야 한다는 대의로 참석했다”고 말했다. 이성권 국민의힘 의원과 보수 성향 범시민사회단체연합이 공동주최한 토론회에는 김예지·김형동·박정하·송석준·우재준·정연욱 의원 등 친한동훈계 의원들이 대거 참석했다. 한 의원과 불편한 관계였던 옛 친윤석열계 김기현·박수영 의원은 물론 당내 최다선인 주호영 의원과 윤재옥·신성범 의원 등도 참석했다. 천하람 개혁신당 원내대표도 참석했다.

한 의원은 최근 국민의힘 의원들과의 교류를 늘리고 있다. 한 의원이 전날 대표발의한 ‘1호 법안’인 감사원법 개정안에는 김기현·윤상현·윤재옥·유의동 의원 등 중진 의원들이 공동발의자로 이름을 올렸다. 한 의원으로서는 당내 중진들과 공감대를 넓힘으로써 장 대표 사퇴를 이끌어내고 이후 복당 절차를 밟겠다는 계산이 깔린 움직임으로 볼 수 있다.

당내에서는 장 대표와 정 원내대표 투 톱 간의 균열이 두드러진다. 정 원내대표는 이날 연합뉴스와의 인터뷰에서 “기본적으로 보수의 가치에 공감하는 분들이 힘을 모아야 총선과 대선에서 승리할 수 있다는 데 저 역시 공감하고 모든 분이 공감할 것”이라고 말했다. 이는 오세훈 서울시장·유승민 전 의원·이준석 개혁신당 대표·한 의원 등 장 대표와 대척점에 있는 보수 정치인들과의 연대 필요성에 대한 질문에 답하는 과정에서 나왔다.

정 원내대표는 최근 당 명의로 나온 6·3 지방선거 결과 관련 보고서에 대해서도 “당 의원들의 의견을 충분히 반영하지 않은 보고서”라며 반박한 바 있다. 해당 보고서는 이번 지방선거 결과를 2018년 지방선거와 비교해 선전했다고 평가하며 장 대표가 후보자들 당선에 최선을 다했다는 내용이 담겼다.

정 원내대표는 앞서 투표용지 부족 사태와 관련한 선거 소청에서도 장 대표와 이견을 보였다. 장 대표는 전국 재선거를 목표로 소청을 주장했지만 정 원내대표는 전면 재선거를 위한 소청은 아니라고 반박했다. 결과적으로 국민의힘 의원총회에서는 광역단체장 16개 지역 전부가 아닌 7개 지역만 제한적으로 소청을 하기로 결정했다.

이 같은 당 안팎의 상황으로 인해 장 대표의 입지는 더욱 좁아질 것이라는 전망이 나온다. 한 국민의힘 초선 의원은 통화에서 “정 원내대표도 장 대표의 윤석열 어게인 리더십으로는 희망이 없다는 것을 알고 있을 것이라고 본다”고 말했다. 한 영남권 의원은 “원내대표 선거 당시에도 3명의 후보가 모두 장 대표가 선거 실패의 책임을 져야 한다는 취지로 말하지 않았나”라며 “시기·방식의 차이일 뿐 장 대표 사퇴에 동의한다는 공감대가 당내에 형성돼 있다는 의미”라고 말했다.

장 대표는 지난 18일부터 엿새째 병원에 입원 중이다. 장 대표는 이르면 이번 주 복귀할 것으로 보이나 아직 공식 일정을 확정하지 않았다.