혁신당 “이 대통령, 인요한 대한적십자사 회장 인준 거부 검토해야”

조국혁신당은 23일 대한적십자사 회장으로 선출된 인요한 전 국민의힘 의원에 대해 이재명 대통령이 인준 거부를 검토해야 한다고 주장했다.

박병언 혁신당 선임대변인은 이날 서면 브리핑에서 "인요한 전 의원은 '윤석열 전 대통령을 가슴으로 이해한다'며 계엄을 옹호하고 탄핵을 반대해 온 인사"라며 "이 대통령은 인요한 대한적십자 총재 인준 거부를 검토해 달라"고 요청했다.

박 선임대변인은 "인 전 의원은 대한적십자 총재로 선출된 후, 이날 '12·3 계엄은 불법이고 잘못'이라는 입장을 밝혔다"면서 "과거 잘못이 있더라도 지금 국민들이 바라는 길에 선다면 환영하고 함께 할 수 있다. 그러나 그 전제는 영전과 이익을 약속받기 전이어야 한다"고 말했다.