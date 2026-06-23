창간 80주년 경향신문

송영길, 민주당 8·17 전당대회 출마 가닥…김·송·정 ‘3파전’ 가시화

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

더불어민주당 대표를 지낸 송영길 의원이 23일 당대표 선거에 출마하기로 마음을 굳힌 것으로 알려지면서 오는 8월 민주당 전당대회는 김민석 국무총리와 송 의원, 연임에 도전하는 정청래 대표의 3파전이 될 전망이다.

정 대표가 이르면 오는 24일 당대표 사퇴 의사를 밝히고 연임 도전을 공식화할 예정인 가운데 송 의원이 지난주 이재명 대통령과 만찬을 함께한 사실이 이날 뒤늦게 알려졌다.

송 의원은 지난 18일 유럽 순방에서 귀국한 이 대통령을 한남동 대통령 관저에서 만나 당 상황에 대한 우려를 전하며 전당대회 출마 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

송영길, 민주당 8·17 전당대회 출마 가닥…김·송·정 ‘3파전’ 가시화

입력 2026.06.23 18:39

수정 2026.06.23 20:00

펼치기/접기
구글 검색 선호 매체로 추가
김민석 국무총리(왼쪽)와 송영길 더불어민주당 의원이 16일 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 제9회 전국동시지방선거 민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에서 웃고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리(왼쪽)와 송영길 더불어민주당 의원이 16일 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 제9회 전국동시지방선거 민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에서 웃고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 대표를 지낸 송영길 의원이 23일 당대표 선거에 출마하기로 마음을 굳힌 것으로 알려지면서 오는 8월 민주당 전당대회는 김민석 국무총리와 송 의원, 연임에 도전하는 정청래 대표의 3파전이 될 전망이다. 비당권파 친이재명(친명)계는 이번 전당대회에서 처음 적용되는 결선투표제가 변수가 될 것이라 보고 김·송 연합에 승부수를 띄우고 있다.

정 대표가 이르면 오는 24일 당대표 사퇴 의사를 밝히고 연임 도전을 공식화할 예정인 가운데 송 의원이 지난주 이재명 대통령과 만찬을 함께한 사실이 이날 뒤늦게 알려졌다. 송 의원은 지난 18일 유럽 순방에서 귀국한 이 대통령을 한남동 대통령 관저에서 만나 당 상황에 대한 우려를 전하며 전당대회 출마 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다. 송 의원과 가까운 한 의원은 이날 통화에서 “송 의원이 대표 선거에 나가겠다는 뜻을 밝히니 (이 대통령이) 나가시는 게 좋겠다는 취지로 양해한 것으로 안다”고 말했다.

송 의원은 이날 국회의장 특사 자격으로 미국으로 출국했다. 오는 27일 귀국하는 송 의원은 다음주 경남 김해 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역 참배 등 일정을 소화한 후 전당대회 출마 관련 입장을 밝힐 예정이다. 그간 송 의원 쪽에선 이 대통령이 김 총리의 총리직 사퇴 의사를 수용한 상황에서 친명계에서 김 총리를 명픽(이 대통령 선택) 후보로 내세우는 움직임에 다소 부담을 느꼈으나 최근 호남을 중심으로 여론조사 지지율이 높게 나타나자 경쟁력이 있다고 판단한 것으로 알려졌다.

송 의원이 출마로 가닥을 잡은 배경에는 김 총리와의 ‘상호 양해’가 있었을 것이라는 관측이 여권 일각에서 나온다. 이번 당대표 선거에서는 득표율이 50%를 넘는 후보가 없으면 결선투표가 실시된다. 비당권파에서 후보가 복수로 나올 경우 이 제도가 유리하게 작용할 수 있다는 것이다.

송 의원 측은 “3자 구도에서 정 대표가 과반을 획득하기 쉽지 않다”며 “호남이 선거 핵심이 됐는데 호남의 변수가 송 의원”이라고 말했다. 전남 고흥 출신인 송 의원은 민주당 전당대회 돈봉투 살포 혐의로 2024년 구속 기소된 이후 옥중에서 소나무당을 창당해 그해 총선에서 광주 서갑에 출마했다. 2위로 낙선했으나 선거비 전액 보전선을 넘기는 17.38% 득표율을 기록했다.

김 총리 측에서도 전당대회 판세에 송 의원 출마가 긍정적으로 작용할 것으로 보는 기류가 감지된다. 김 총리와 가까운 의원은 “처음엔 양자 구도가 낫다고 생각했는데 온갖 네거티브가 쏟아지기에 삼자 구도가 나을 수 있겠다는 판단”이라고 말했다.

특히 정 대표가 최근 친노무현계·친문재인계 민주당 정통 노선을 강조하는 것을 두고 김 총리의 과거 후단협 사태(2002년 대선을 앞두고 새천년민주당 의원들이 정몽준 후보로의 단일화를 요구하며 노무현 후보 사퇴를 주장한 일) 등을 연상시키려는 시도라는 해석도 나온다. 송 의원 측은 “정 대표 쪽은 김 총리를 겨눠 민주당 적자인지 문제 제기할 텐데, 방어해줄 사람이 있으면 좋을 것”이라고 말했다.

전날부터 다보스포럼 참석차 중국을 방문 중인 김 총리는 다음달 초쯤 전당대회 출마를 공식 선언할 계획으로 알려졌다. 정 대표는 지난주 금요일부터 이틀간 전남·전북을 찾은 데 이어 이날 전남·광주 등을 찾아 당원 표심 확보에 나섰다. 정 대표는 이날 페이스북에 광주 송정시장 등에서 만난 시민들에게 “우리는 다 대표님 편인께 너무 걱정 마시오” 등의 말을 들었다고 적었다. 당내서 연임 포기 압박이 이어지는 가운데 정면돌파 의지를 내비친 것으로 풀이된다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글