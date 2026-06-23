황성엽 금투협회장 “레버리지 증권사만 배불린다? 오해”

황성엽 금융투자협회장이 23일 삼성전자와 SK하이닉스의 일간 수익률의 2배로 추종하는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상품을 두고 “손실이 커질 수 있어 염려된다”고 밝혔다. 이찬진 금융감독원장에 이어 단일종목 레버리지 상품에 대한 우려를 제기한 것이다. 그는 다만 ‘증권사만 배불리는 결과를 초래했다’는 이 원장의 주장은 “오해”라며 시각의 차이가 있다고 했다.

황 회장은 이날 서울 여의도 금투센터 기자실에서 기자들과 만나 단일종목 레버리지 상품에 대해 “굉장히 시장이 (간접 투자 방식 정착에) 어려울 수 있겠다는 고민을 많이 했다”며 “단일종목 레버리지 ETF가 주로 두 종목에 치중돼 있어 집중도가 커졌고 음의 복리, 괴리율 때문에 손실이 더 커질 수 있어 염려된다”고 말했다.

앞서 이 원장도 전날 기자간담회에서 단일종목 레버리지 상품을 두고 “드러누워서 막았어야 했나 개인적으로 반성하고 후회하고 있다. 부작용이 커져 정부에서 많이 고민하고 있다”며 우려를 드러냈다.

황 회장은 이 원장이 전날 기자간담회에서 ‘단일종목 레버리지 ETF 상장 이후 극심한 회전율에 증권사만 배를 불리는 결과를 초래한 것 같다’고 말한 것과 관련해서는 “(증권사들이) 라이센스 하에서 행동을 하는 건데 ‘배불린다’는 것은 안타까운 얘기”라며 “수수료는 어쨌든 약간 오해가 있는 것 같다”고 반박했다.

황 회장은 “금감원장 입장에서 하실 수 있는 얘기라고 생각이 든다. 금투협회장으로서 당연히 그 부분에 공감한다”면서도 “다만 증권사만 배불린다고 하는 건 시각의 차이가 있을 수 있다”고 말했다. 그는 이어 “금투업자들이 스스로 자율성에 따라서 온도 조절하는 것은 맞는데 참 쉽지는 않다”고 말했다.

황 회장은 스페이스X 공모주 미배정 사태와 관련해서는 “우리나라도 이제 국격도 올라왔고 자본시장도 커졌는데, 이렇게까지 예약해 놓고 주지 않는 것이 이해가 가지 않는다”며 “그들(주관사 골드만삭스)은 그렇게 하는 것이 자기들한테 더 도움이 된다고 생각하지 않았을까 싶다”고 밝혔다.

황 회장은 최근 국내 주식 투자 열풍에 대해 “전 국민이 투자에 지나치게 몰입하는 사회가 과연 건강한 사회인지 생각해볼 필요가 있다”며 “한국은 개인투자자 비중이 너무 크다. 개인들이 직접 투자하는 것보다는 간접 투자 방식을 통해 자기의 노후를 준비하는 그런 사회가 좀 됐으면 좋겠다”고 말했다.