헌재 ‘권경애 학폭재판 노쇼 사건’ 유족 측 재판소원 각하

학교폭력 피해자 유족의 소송을 맡고 재판에 불출석해 패소하게 만든 권경애 변호사가 6500만원을 배상해야 한다는 대법원 판결에 불복해 유족 측이 낸 재판소원 사건이 각하됐다.

헌법재판소는 23일 학교폭력에 시달리다 숨진 고 박주원양의 어머니 이기철씨가 낸 재판소원을 “청구사유에 해당하지 않는다” 이유로 사전심사 단계에서 각하했다. 각하는 청구 요건을 갖추지 못했을 때 경우 본안 심리를 하지 않고 재판을 끝내는 결정이다.

앞서 대법원은 지난달 29일 이씨가 권 변호사와 당시 권 변호사가 소속돼 있던 법무법인을 상대로 낸 손해배상 소송에서 “권 변호사가 유족 측에 위자료 6500만원을 배상하라”고 판결한 원심을 확정했다. 또 권 변호사가 뒤늦게 유족에게 자신의 잘못을 알리며 9000만원 지급을 약속했던 ‘각서’의 효력을 배척한 원심을 깨고 서울중앙지법으로 돌려보냈다.

이에 이씨 측은 “대법원은 ‘9000만원 약정금 각서의 효력’을 제외한 나머지 상고이유 6가지는 한 문장으로 일괄해 기각했다”며 “주장에 대해 이유 있는 판단을 받을 권리와 재판청구권을 명백히 침해한 것”이라며 재판소원을 청구했다.

그러나 헌재는 이날 “심판대상판결이 각 상고이유에 대해 청구인이 주장하는 정도의 개별적, 구체적 판단 이유를 기재하지 않았다는 점만으로는 적법한 절차를 거치지 않았거나 헌법과 법률을 위반했다고 볼 수 없다”며 “헌법상 보장된 청구인의 기본권을 침해했다는 사정이 소명되지 않았다”고 했다.

권 변호사는 2016년 이씨 측 대리인을 맡아 박양을 괴롭힌 학교폭력 가해자들을 상대로 낸 소송의 1심에서 일부 승소했다. 이씨 측이 항소해 2심이 진행됐는데, 권 변호사가 3차례 연속으로 재판에 불출석해 패소했다. 민사소송법은 당사자가 3번 이상 재판에 나오지 않거나 변론을 하지 않으면 소를 취하한 것으로 간주한다.

권 변호사는 5개월간 유족에게 패소 사실을 알리지 않았고, 대법원에 상고도 제기하지 않아 판결은 그대로 확정됐다. 이에 이씨는 권 변호사와 법무법인을 상대로 2억원 손해배상을 요구하는 소송을 냈다.