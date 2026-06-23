창간 80주년 경향신문

헌재 ‘권경애 학폭재판 노쇼 사건’ 유족 측 재판소원 각하

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

학교폭력 피해자 유족의 소송을 맡고 재판에 불출석해 패소하게 만든 권경애 변호사가 6500만원을 배상해야 한다는 대법원 판결에 불복해 유족 측이 낸 재판소원 사건이 각하됐다.

권 변호사는 5개월간 유족에게 패소 사실을 알리지 않았고, 대법원에 상고도 제기하지 않아 판결은 그대로 확정됐다.

이에 이씨는 권 변호사와 법무법인을 상대로 2억원 손해배상을 요구하는 소송을 냈다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

헌재 ‘권경애 학폭재판 노쇼 사건’ 유족 측 재판소원 각하

입력 2026.06.23 19:22

수정 2026.06.23 19:45

펼치기/접기
  • 최혜린 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
권경애 변호사의 재판 불출석으로 학교폭력 가해자들을 상대로 낸 소송에서 패소한 피해자 유족 이기철씨. 성동훈 기자

권경애 변호사의 재판 불출석으로 학교폭력 가해자들을 상대로 낸 소송에서 패소한 피해자 유족 이기철씨. 성동훈 기자

학교폭력 피해자 유족의 소송을 맡고 재판에 불출석해 패소하게 만든 권경애 변호사가 6500만원을 배상해야 한다는 대법원 판결에 불복해 유족 측이 낸 재판소원 사건이 각하됐다.

헌법재판소는 23일 학교폭력에 시달리다 숨진 고 박주원양의 어머니 이기철씨가 낸 재판소원을 “청구사유에 해당하지 않는다” 이유로 사전심사 단계에서 각하했다. 각하는 청구 요건을 갖추지 못했을 때 경우 본안 심리를 하지 않고 재판을 끝내는 결정이다.

앞서 대법원은 지난달 29일 이씨가 권 변호사와 당시 권 변호사가 소속돼 있던 법무법인을 상대로 낸 손해배상 소송에서 “권 변호사가 유족 측에 위자료 6500만원을 배상하라”고 판결한 원심을 확정했다. 또 권 변호사가 뒤늦게 유족에게 자신의 잘못을 알리며 9000만원 지급을 약속했던 ‘각서’의 효력을 배척한 원심을 깨고 서울중앙지법으로 돌려보냈다.

이에 이씨 측은 “대법원은 ‘9000만원 약정금 각서의 효력’을 제외한 나머지 상고이유 6가지는 한 문장으로 일괄해 기각했다”며 “주장에 대해 이유 있는 판단을 받을 권리와 재판청구권을 명백히 침해한 것”이라며 재판소원을 청구했다.

그러나 헌재는 이날 “심판대상판결이 각 상고이유에 대해 청구인이 주장하는 정도의 개별적, 구체적 판단 이유를 기재하지 않았다는 점만으로는 적법한 절차를 거치지 않았거나 헌법과 법률을 위반했다고 볼 수 없다”며 “헌법상 보장된 청구인의 기본권을 침해했다는 사정이 소명되지 않았다”고 했다.

권 변호사는 2016년 이씨 측 대리인을 맡아 박양을 괴롭힌 학교폭력 가해자들을 상대로 낸 소송의 1심에서 일부 승소했다. 이씨 측이 항소해 2심이 진행됐는데, 권 변호사가 3차례 연속으로 재판에 불출석해 패소했다. 민사소송법은 당사자가 3번 이상 재판에 나오지 않거나 변론을 하지 않으면 소를 취하한 것으로 간주한다.

권 변호사는 5개월간 유족에게 패소 사실을 알리지 않았고, 대법원에 상고도 제기하지 않아 판결은 그대로 확정됐다. 이에 이씨는 권 변호사와 법무법인을 상대로 2억원 손해배상을 요구하는 소송을 냈다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글