학교를 힘들어하는 청소년이 부쩍 늘었다. 학교폭력이나 따돌림 때문인 경우도 있지만, “시끄러워요”라고 호소하는 아이들이 적지 않다. 학교에 가면 시끄러워서 정신이 없고, 답답해서 숨이 막힐 것 같다고 말한다. 교복까지 입고 학교를 가려다가도 교실만 떠올리면 괴로워서 포기하기 일쑤다. 반면 집에서는 편안하게 지내고, 식사와 수면 리듬도 안정적이다. 이는 일반적인 불안이나 우울증과 확연히 다른 점이다. 결국 수업일수를 채우지 못해 자퇴한 뒤 검정고시를 보게 되지만 그렇다고 민감한 것이 좋아지지 않는다.



학교가 공사 중이거나, 비행장 근처에 있는 것도 아니다. 쉬는 시간의 아이들 떠드는 소리나 책걸상 부딪히는 소리가 고통스럽다고 말한다. 비슷한 사례를 많이 접하다 보니 학교 식당의 식판은 금속인지 플라스틱인지, 음식 냄새는 괜찮은지, 화장실은 이용할 수 있는지, 쉬는 시간과 수업 시간 중 언제 더 힘든지까지 디테일하게 묻게 된다.



중산층 가정에서 아파트에 거주하며, 맞벌이 부모나 외조부모와 함께 사는 경우가 많고, 외동인 경우도 적지 않다. 윗세대에서는 어린 시절 형제끼리 한방을 쓰고, 골목에는 잡상인과 뛰어다니는 아이들로 시끌벅적했다. 그러나 수십년 사이 한국의 주거환경은 세련되고 조용해졌다. 조용하고 냄새도 없고 건드리는 사람도 없는 공간이, 공기처럼 당연한 일상이 된 채 자라났다.



그러니, 학교 정도의 공간에서 들리는 아이들이 떠드는 소리, 책걸상 부딪히는 소리, 급식실에서 풍기는 냄새조차 고통스러운 자극으로 느껴질 만하다. 폭력이나 왕따를 당해서 심한 불안반응으로 한껏 감각기관이 예민해진 경우에도 비슷한 고통을 경험한다. 이때에는 약물치료가 증상 호전에 도움이 되는데, 전자의 경우에는 효과가 없다. 기본적인 감각 기준값이 매우 낮게 설정돼 그렇다.



고민을 하던 차에 어머니의 보청기를 새로 맞추러 갔다. 오랫동안 보청기를 사용해왔지만 청력이 더 떨어지면서 일상적인 대화조차 어려워진 탓에 새 기기를 상담받기 위해서였다. 원장은 신신당부했다. “보청기가 시끄럽다고 필요할 때만 끼시면 안 돼요. 하루에 8시간은 끼고 지내야 합니다.” 보청기를 통해 들어오는 소리들은 청력 저하로 조용히 지내던 뇌에는 공연장 소리만큼 시끄럽다. 게다가 인공 증폭 음향이니 듣기 싫어서 꼭 필요할 때만 착용하게 되는데, 외부 소리가 덜 들어와 결국 청각신경은 퇴화가 진행해버린다. 적응하기 위해 의도적으로 착용하는 시간을 지켜야만 하는 이유다.



마찬가지 논리를 적용해볼 필요가 있었다. 실제로 이들 중에는 학교생활은 괴로워하면서도 공연장이나 쇼핑몰 같은 곳은 곧잘 가는 경우도 있었다. 어느 정도 소음이 있는 곳에서 머무르는 시간을 늘리고, 불편해도 견뎌내는 훈련을 해야 한다. 마치 월드컵 대표팀이 2주간 솔트레이크시티에서 고산 적응훈련을 마치고 멕시코로 이동했듯이. 시끄러운 곳을 피하면서 시간이 해결해주기만 기다리는 것은 문제를 장기화할 뿐이다. 생활소음 정도는 감각기관과 뇌가 스스로 적응할 수 있도록 조금씩 경험하는 시간을 늘리는 의도적 훈련을 해야 한다. 영원히 수도원 같은 적막한 세상에서 살 수는 없다. 쾌적하고 조용한 생활환경이 이런 원치 않는 부작용을 만들게 될 줄은 몰랐다.