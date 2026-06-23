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일제강점기 시집온 일본인 여성 중 마지막 생존자 별세

입력 2026.06.23 20:13

수정 2026.06.23 20:15

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‘한국 국적’ 야마구치 마스에씨

일제강점기 시집온 일본인 여성 중 마지막 생존자 별세

일제강점기 한국인 남성과 결혼해 한국에 정착한 일본인 여성들의 모임인 부용회의 마지막 국내 생존자 야마구치 마스에씨가 지난달 8일 세상을 떠났다고 부용회 후원회 측이 23일 전했다. 향년 97세.

1929년 일본 삿포로에서 태어난 고인은 일제강점기 일본에 유학 온 한국인 남성과 결혼한 뒤 한국에 왔다.

해방 이후 한·일관계가 악화하고 반일 감정이 강했던 시기에도 한국을 떠나지 않았고, 남편이 먼저 세상을 떠난 뒤 지난달 사망할 때까지 평생을 한국에서 지냈다.

그는 한국 국적을 취득했지만 자신의 일본 이름은 바꾸지 않았다. 2022년 연합뉴스 인터뷰에서 그는 “일본년” “쪽발이”라는 말을 들은 경험을 회상하며, “나 이름이 있습니다. 야마구치 마스에”라고 말했다고 했다. 그런데도 한국인 남편과의 삶에 대한 애정을 여러 차례 표현한 것으로 알려졌다.

그는 부용회 회원으로도 활동했다. 1963년 결성된 이 단체는 일제강점기와 해방 전후 한국인 남성과 결혼해 한국에 거주한 일본 여성들의 모임이다. 한·일 국교 정상화 이전의 복잡한 법적·사회적 환경, 전후 한국 사회의 강한 반일 감정과 경제적 어려움 속에 서로를 돕기 위해 만들었다. 나이가 들어 생활이 어려워진 회원들을 돕기 위해 1998년에는 무용회 후원회가 만들어졌다.

전성기에는 수백명의 회원이 있었지만 거의 대부분 세상을 떠났다. 2022년에는 생존자가 5명 정도로 알려졌고, 지난해엔 야마구치씨가 사실상 마지막 생존자로 언급된 바 있다.

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