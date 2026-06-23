홀란·음바페 “기다려, 메시”…‘침묵’ 호날두 “나도 잊지 마”

‘득점왕 레이스’ 우승 후보 팀 간판 공격수들 명불허전 골세례

독일 운다브는 조별리그 2경기 교체 출전 3골 2도움 ‘다크호스’

8년 전 수상자 케인도 2골 …무득점 부진 호날두 ‘경기 남았다’

2026 북중미 월드컵 득점왕 경쟁이 조별리그 초반부터 뜨겁게 달아오르고 있다. 우승 후보 팀의 간판 공격수들이 잇따라 골을 터뜨리며 치열한 순위 경쟁을 벌이고 있다.



가장 앞서 나가는 선수는 아르헨티나 리오넬 메시(39)다. 메시는 23일 오스트리아전에서 2골을 추가하며 대회 5골째를 기록, 득점 단독 선두에 올랐다. 메시는 앞서 알제리와의 조별리그 1차전에서는 해트트릭을 작성하며 건재를 과시했다. 월드컵 통산 최다 득점 1위에 오른 그는 사상 첫 월드컵 득점왕과 아르헨티나의 대회 2연패에 도전하고 있다.



프리미어리그 득점왕 엘링 홀란(26·노르웨이)도 무서운 기세다. 홀란은 이날 미국 뉴저지에서 열린 세네갈과의 조별리그 I조 2차전에서 멀티골을 터뜨리며 노르웨이의 3-2 승리를 이끌었다. 이라크전에서 2골을 넣은 홀란은 4골로 득점 공동 2위로 올라섰다. 노르웨이가 1998년 프랑스 월드컵 이후 28년 만에 본선에 복귀한 가운데 홀란은 A매치 통산 52경기 59골로 노르웨이 역대 최다 득점 기록도 계속 경신하고 있다.



이번 대회의 가장 강력한 득점왕 후보인 프랑스 킬리안 음바페(28)도 득점 경쟁에서 뒤처지지 않고 있다. 음바페는 이날 이라크전에서 멀티골을 터뜨리며 대회 네 번째 골를 기록했다. 홀란과 같은 득점 공동 2위다. 2018 러시아 월드컵 우승을 일궈냈고 2022 카타르 월드컵에서 득점왕(8골)에 오른 그는 이번 대회에서 프랑스가 강력한 우승후보로 꼽히면서 두 번째 월드컵 득점왕 등극을 노리고 있다.



이들의 뒤를 쫓는 선수들도 만만치 않다. 조별리그 2경기에서 연속 교체 출전해 연속 골을 넣은 데니스 운다브(독일)는 3골 2도움을 기록 중이다. 출전 시간이 늘어난다면 득점왕 경쟁의 다크호스로 떠오를 가능성이 있다. 공동 개최국 캐나다 공격수 조너선 데이비드도 3골을 기록하며 상위권을 유지하고 있다. 이 밖에 코디 각포(네덜란드), 해리 케인(잉글랜드), 카이 하베르츠(독일), 미켈 오야르사발(스페인) 등 무려 18명이 2골을 기록하고 있다. 케인은 2018 러시아 월드컵 득점왕(6골)이다. 아직 조별리그가 끝나지 않은 만큼 한 경기 결과에 따라 이들이 득점 랭킹을 단번에 끌어올릴 공산이 크다.



메시와 홀란, 음바페 등 세계 최고 공격수들이 초반부터 연이어 멀티골을 터뜨리면서 득점왕 레이스에 뜨거운 불이 붙었다. 크리스티아누 호날두(포르투갈)가 아직 침묵하고 있으나, 조별리그가 절반도 지나지 않은 상황에서 벌써부터 누가 북중미 월드컵 최고 골잡이가 될지를 둘러싼 관심이 무척 뜨거워지고 있다.

