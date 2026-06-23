IAEA 사무총장 “이란 핵 사찰, 시간 낭비 말고 진행해야”

라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 이란 핵 시설에 대한 IAEA의 사찰이 필요하다고 23일(현지시간) 밝혔다. 60일 협상 기간 중 미국과 이란이 핵 시설 사찰 관련 합의를 조속히 도출해야 한다는 취지로 풀이된다.

그로시 사무총장은 이날 NHK와의 인터뷰에서 “(미국과 이란의 합의에는) 60일이라는 틀이 정해져 있으므로, 시간을 낭비하지 않고 진행해야 한다”며 이같이 말했다. 그는 후쿠시마 제1원자력발전소 시찰을 위해 일본을 방문했다.

그로시 사무총장은 고농축 우라늄의 소재를 확인하는 것이 최우선이라며 “대체적인 장소는 파악하고 있으나, 이란이 (구체적인) 소재를 우리에게 전해주는 것이 중요하다”고 말했다. 또 “일부 보관 시설은 공격으로 파괴됐기 때문에 어떻게 사찰할지를 검토할 필요가 있다”며 이란 측 정보 제공이 필수적이라고 강조했다.

그로시 사무총장은 “IAEA는 독립 기관으로, 사찰을 단독으로 시행한다. 우리는 제3국의 지원이나 관리를 받는 것을 상정하고 있지 않다”며 “이란이 미국이나 다른 옵서버를 초청하는 것은 별개의 문제”라고 말했다.

그로시 사무총장의 발언은 이란이 미국과의 종전 양해각서(MOU) 협상에서 IAEA 사찰을 허용한 바 없다는 입장을 밝힌 후 나왔다. 이스마엘 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 언론 브리핑에서 “이란 핵 시설을 IAEA가 사찰할 계획은 없으며, 이와 관련한 절차도 사실상 없다”며 “이란은 핵확산금지조약(NPT) 회원국으로서 통상적인 절차를 따르고 있다”고 말했다. 바가이 대변인은 이란 협상팀이 스위스에서 그로시 사무총장을 만난 적이 없다고도 했다.

지난 22일 미국의 협상 수석 대표인 J D 밴스 부통령은 이란이 IAEA 사찰단의 이란 입국을 허용하기로 했다고 밝혔다.

IAEA는 지난해 6월 미국과 이스라엘이 이란의 핵 시설을 공격한 이후 현지 사찰을 시행하지 못하고 있다. 지난 10일에는 IAEA 이사회가 이란을 향해 농축 우라늄 재고를 신고하고 사찰단의 검증을 허용할 것을 촉구하는 미국 주도의 결의안을 채택했다.