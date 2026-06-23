이영준 모두싸인 대표 “아이디어만 있으면 누구나 도전 가능…좋아진 창업환경에 ‘온실 속 화초’ 우려도”

‘모두의 창업’ 멘토링에 참여한 이영준 모두싸인 대표

‘딱 1년만 해보자’가 어느덧 11년

전자서명 1위에도 “갈 길 멀어”

“풀고 싶은 문제 풀면서 성취감”

“별의별 일이 다 있지만 풀고 싶은 문제를 풀며 성취감과 보람을 느낄 수 있다는 것 자체에 감사합니다.”



모두싸인의 이영준 대표는 23일 서울 중구 경향신문에서 인터뷰하며 ‘창업한 것에 만족하느냐’는 질문에 이같이 답했다. 모두싸인은 2015년 2월 부산 금정구 온천장의 한 원룸에서 4명의 부산대생이 의기투합해 시작했다.



원래 그는 행정고시를 준비하던 법대생이었다. 답답한 고시 준비를 그만두고 “하고 싶은 것을 해보겠다”며 당차게 뛰어나왔지만, 사실 어떻게 해야 하는지는 몰랐다. 지금처럼 창업 생태계가 촘촘히 형성돼 있던 것도 아니었다. 학내 개발동아리를 만들었고, 동아리 친구들과 “딱 1년만 해보자”며 일단 시작부터 했다. 법인 설립도 첫 투자를 받으면서야 이뤄졌다.



그 뒤 11년이 지났다. 모두싸인은 기업 33만곳 등 1000만명이 넘는 사용자를 둔 국내 1위 전자서명업체로 성장했다. 누적 300억원이 넘는 투자를 유치한 모두싸인은 시리즈C 단계 스타트업으로 평가받고 있다. 이 대표는 “아직도 가야 할 길이 멀지만, 생존을 위해 투자가 필요한 단계는 지났다”며 “새로운 시도를 하려면 재무적 리스크가 동반될 수 있으니까, 이를 위한 투자는 향후 필요할 수 있다”고 말했다.



모두싸인은 계약생애주기(Contract Lifecycle Management·CLM) 시장 진출을 꾀하고 있다. CLM이란 계약의 제안, 작성, 협상, 승인, 이행, 갱신 및 마무리에 이르는 모든 단계를 체계적으로 관리하고 최적화하는 과정을 말한다. 이 대표는 “예를 들어 서명을 위해 계약서를 업로드하면 인공지능(AI)이 계약서를 분석해 리스크를 관리해줄 수 있다”며 “계약 전에는 계약조항에 불공정 요인이 없는지를 파악해주고, 계약이 체결된 이후에는 계약종료일, 대금지급일 등을 관리해줄 수 있다”고 말했다.



지난 10여년간 모두싸인도 위기와 기회의 순간을 모두 맛봤다. 코로나19 팬데믹은 기회였다. 비대면 업무가 급증하면서 전자계약 수요가 폭발했다. 이 대표는 “우리 회사가 준비되지 않아 기회에 비해 크게 성장하지 못한 것은 아쉬운 부분”이라고 말했다. 위기는 곧바로 닥쳤다. 2022~2023년 금리 인상과 함께 투자 빙하기가 찾아온 것이다. 이 대표는 “벤처투자업 자금이 묶이면서 생존이 어려울 수 있겠다는 불안감이 엄습했다”고 회고했다. 조직이 급격히 확대되면서 조직관리 리스크가 커진 것도 어려움이었다. 이 대표는 “많은 사람을 채용하는 과정에서 시행착오들도 있었다”며 “다행히 지금은 추가 투자도 유치하고, 턴어라운드에 성공했다”고 말했다.



이 대표는 창업 과정에서 많은 사람들의 도움을 받았다. 부산연합기술지주, 단디벤처포럼, 부산정보산업진흥원의 갈매기SW창업사관학교 등은 창업 공간과 재정적 지원, 법적 조언 및 멘토링을 아끼지 않았다. 부산정보산업진흥원에서 개최하는 장영실SW벤처포럼에서 받은 상금 2000여만원이 시드머니가 됐다.



이 대표가 모두의창업 멘토로 참여하게 된 것도 이 때문이다. 자신도 해야 할 일이 산적해 있지만, 당장 누군가에게는 자신의 작은 멘토링이 인생을 바꿀 수 있는 기회가 될 수도 있기 때문이다. 이 대표는 “창업은 분명 쉬운 일이 아니지만 누구든 아이디어만 있으면 시도해볼 수 있는 틀을 만드는 것은 의미가 크다고 생각한다”며 “제가 평가했던 아이템들 중에는 꽤 훌륭한 게 많았다”고 말했다. 이 대표는 자신이 심사했던 참가자 중 2~3개 상위평가 참가자를 멘토링할 계획이다.



그는 창업환경이 과거에 비해 매우 개선됐지만, 너무 좋아진 환경은 오히려 경계해야 하는 요소가 될 수도 있다고 강조했다. 이 대표는 “지원이 많아진 것과 좋은 회사가 나오는 것은 또 다른 얘기”라며 “자칫하면 온실 속 화초가 돼 오히려 성장이 지체될 수 있다는 점도 유념해야 한다”고 말했다.

