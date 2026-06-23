위철환 “적어도 정치권에선 재선거 주장 안돼…더 큰 혼란 불쏘시개 될 것”

위철환 중앙선거관리위원장 직무대행은 23일 6·3 지방선거 재선거 요구에 대해 “적어도 정치권에서는 재선거를 주장해서는 안 된다고 본다”고 말했다.

위 직무대행은 이날 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사 특별위원회 전체회의에서 이준석 개혁신당 의원이 재선거에 대한 입장을 묻자 “더 큰 혼란이 야기될 불쏘시개가 될 수 있다”며 이같이 말했다.

위 직무대행은 “일반 시민단체나 국민은 마당에서, 광장에서 그런 주장을 할 수는 있다”면서 “참정권이 침해됐는데 거기에 가만히 있으면 안 된다”고 말했다.

위 직무대행은 “저도 (집회) 현장을 한 번 가봤다”며 “정말 질서정연하고 쓰레기 하나 버리지 않는 현장을 보고 ‘저분들이 충심으로 나온 애국 시민이구나’ 생각하면서 반성을 마음속으로 많이 했다”고 말했다.

위 직무대행은 그러면서도 “개표가 완료됐고 당선인이 완전히 발표된 마당에 그냥 재선거다, 이런 것은 정말 무책임한 주장”이라고 말했다. 그는 “법원의 판결에 의하지 않고 재선거를 한다는 것은 현재로서는 크나큰 혁명이 일어나 국민의 뜻에 의해 기존 절차를 다 무너뜨려 버리고 새로 하는 것 외에는 없다고 단언한다”고 선을 그었다.

국민의힘 의원들은 위 직무대행 발언에 일제히 반발했다. 신동욱 의원은 “진실규명이 되지 않았고 법적인 판단도 없다”며 “선거 소청을 제기해 놓은 상태인데 정치권이 무책임하다는 것이냐”고 말했다. 주진우 의원은 “지금 선거 소청을 제기한 사람이 엄청 많은데, 위 직무대행은 그 결정을 하는 선거 소청 결정권자”며 이해충돌 가능성을 제기했다.

국민의힘 소속 윤상현 위원장이 “정치인이 그런 발언을 하면 안 된다는 말은 너무 과하다”고 지적하자 위 직무대행은 “오해를 하셨다면 그런 부분은 사죄드린다”고 말했다. 위 직무대행은 이후 “법적인 절차를 통해 재선거를 이루어질 수 있다는 뜻이었다”며 “죄송하다, 발언을 철회한다”고도 했다.