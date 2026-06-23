삼성SDS, 공공·행정 ‘AI 혁신’ 청사진

삼성SDS가 23일 '2026 공공 인공지능 박람회'에 참가해 공공·행정 관련 업무 혁신을 돕는 AI 서비스를 선보였다.

삼성SDS는 이날부터 24일까지 경기 일산 킨텍스 제2전시장에서 열리는 박람회에서 AI 에이전트와 AI 협업, AI 데이터센터 등 3개 분야를 중심으로 공공 부문 AI 전환을 위한 혁신 방안을 제시했다고 밝혔다.

AI 에이전트 플랫폼 '패브릭스'와 관련해선 민원 자동 요약·분류 서비스인 AI 민원서포터, AI 기반 조달법령 해석 서비스, 정부24 대국민 AI 검색 서비스 등 업무 혁신 사례를 전시했다.