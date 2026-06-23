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삼성SDS, 공공·행정 ‘AI 혁신’ 청사진

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본문 요약

삼성SDS가 23일 '2026 공공 인공지능 박람회'에 참가해 공공·행정 관련 업무 혁신을 돕는 AI 서비스를 선보였다.

삼성SDS는 이날부터 24일까지 경기 일산 킨텍스 제2전시장에서 열리는 박람회에서 AI 에이전트와 AI 협업, AI 데이터센터 등 3개 분야를 중심으로 공공 부문 AI 전환을 위한 혁신 방안을 제시했다고 밝혔다.

AI 에이전트 플랫폼 '패브릭스'와 관련해선 민원 자동 요약·분류 서비스인 AI 민원서포터, AI 기반 조달법령 해석 서비스, 정부24 대국민 AI 검색 서비스 등 업무 혁신 사례를 전시했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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삼성SDS, 공공·행정 ‘AI 혁신’ 청사진

입력 2026.06.23 20:38

수정 2026.06.23 20:40

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  • 김유진 기자

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구글 검색 선호 매체로 추가

민원·업무 처리 에이전트 등 공개

삼성SDS가 23일 ‘2026 공공 인공지능(AI) 박람회’에 참가해 공공·행정 관련 업무 혁신을 돕는 AI 서비스를 선보였다. 삼성SDS는 이날부터 24일까지 경기 일산 킨텍스 제2전시장에서 열리는 박람회에서 AI 에이전트와 AI 협업, AI 데이터센터 등 3개 분야를 중심으로 공공 부문 AI 전환을 위한 혁신 방안을 제시했다고 밝혔다.

AI 에이전트 플랫폼 ‘패브릭스(FabriX)’와 관련해선 민원 자동 요약·분류 서비스인 AI 민원서포터, AI 기반 조달법령 해석 서비스, 정부24 대국민 AI 검색 서비스 등 업무 혁신 사례를 전시했다. AI 협업 솔루션 ‘브리티웍스(Brity Works)’와 관련해선 데일리 브리핑, 문서 검색·공유, 실시간 모바일 회의 등을 체험하는 전시 공간이 마련됐다. 공공 AI 클라우드에 관한 전시 부스에선 삼성 클라우드 플랫폼(SCP)과 AI 데이터센터 기반 공공 AI 인프라 역량을 선보였다.

삼성SDS는 대구 프라이빗 클라우드 센터와 동탄 데이터센터, 해남 국가 AI컴퓨팅센터를 연계한 AI 인프라 운영 전략과 재해복구(DR) 서비스 청사진을 공개했다. 지난 3월 국내 최초로 출시한 엔비디아 B300 그래픽처리장치(GPU) 기반 구독형 서비스와 해당 GPU 실물도 전시했다.

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