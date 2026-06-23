반도체·AI로 ‘고부가 산업’ 변신 위기 돌파구 찾는 석유화학 업계

호르무즈 봉쇄, 나프타 수급 차질

중국발 공급 과잉 재확산 ‘이중고’

고부가·디지털 중심 재편 안간힘

LG화학, 신사업 R&D 15조 투자

롯데, 반도체 핵심 소재 공장 착공

정부도 경쟁력 제고 다양한 지원책

호르무즈 해협 봉쇄로 인한 나프타 수급 차질에 이어 중국발 공급 과잉 재확산이라는 악재에 직면한 국내 석유화학 업계가 반도체 등 첨단소재 개발과 인공지능(AI) 활용으로 활로를 찾고 있다. 고부가·디지털 중심으로 산업 구조를 재편해 위기에 대응하겠다는 전략이다.



국내 석화업계 1위 LG화학은 23일 2035년까지 연구·개발(R&D)에 15조원을 투자해 AI 기반 고부가 소재 기업으로 전환하겠다고 밝혔다. 구체적으로 R&D 자원의 70%를 반도체·모빌리티·로봇 소재·항암 신약에 배분하겠다고 설명했다.



사업별로는 반도체·인프라 분야에서 첨단 패키징 소재 경쟁력을 확보하겠다고 밝혔다. 패키징용 접착제, 저유전 소재, 열관리 소재, 유리기판 등 고부가 제품 개발에 나설 계획이다.



모빌리티·로봇 분야에선 전기차와 미래 모빌리티 소재뿐 아니라 로봇 구조 소재와 정밀 구동·접합 소재로도 사업 영역을 확장한다. 항암 신약 사업은 글로벌 임상과 파트너십을 중심으로 파이프라인 경쟁력을 강화할 예정이다.



LG화학은 “글로벌 공급 과잉과 경쟁 심화로 전통 화학 사업의 수익성이 둔화하고 있다”며 “이번 전략은 고성장 산업 중심으로 수익 구조를 고도화하기 위함”이라고 밝혔다. 그러면서 2030년 두 자릿수 영업이익률을 달성하겠다는 목표를 제시했다.



김동춘 LG화학 사장은 전날 타운홀미팅을 열고 이 같은 뜻을 임직원과 공유했다. LG화학은 이미 이달 최고경영자(CEO) 직속 신사업 개발 조직을 신설하는 등 사업 구조 재편 토대를 마련했다.



롯데도 반도체 분야에서 기회를 찾고 있다. 롯데화학군 계열사인 한덕화학은 지난 19일 경기 평택시 포승지구에서 반도체·디스플레이용 현상액(TMAH) 생산 공장 착공식을 열었다. 현상액은 반도체와 디스플레이 제조 공정에서 미세회로 패턴을 형성하는 작업에 필요한 핵심 소재다. 특히 고순도의 반도체용 현상액은 현재 한국과 대만, 일본, 미국만 생산할 수 있다. 한덕화학은 총 1300억원을 투자해 포승지구 부지에 반도체용 현상액 생산 설비를 확대하겠다는 청사진도 내놨다.



OCI홀딩스는 지난해부터 말레이시아에 일본 화학 업체 도쿠야마와 반도체용 폴리실리콘 합작 공장을 짓고 있다. 2027년 상반기 준공과 시운전을 마친 뒤 2029년부터 연간 8000t 규모의 반도체용 폴리실리콘을 생산한다는 계획이다.



국내 석화업계는 호르무즈 해협 봉쇄 땐 원료 수급 문제로 나프타분해시설(NCC)이 셧다운되는 등의 어려움을 겪었고, 최근엔 중국이 저렴한 범용 제품을 다시 쏟아내기 시작하면서 시험대에 올랐다. 정부는 석화업계 경쟁력 제고를 위해 고부가·디지털 중심으로 산업 구조를 재편해야 한다고 보고 다양한 지원책을 펼치고 있다. 석화업계 관계자는 “에틸렌 등 범용 제품에선 중국의 경쟁력을 따라갈 수 없다”며 “생존을 위해선 반도체 등 첨단소재 개발이 필수고, 이 과정에서 AI를 적극적으로 활용해야 할 것”이라고 말했다.

