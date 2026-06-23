전력 인프라 기업들, 국내 데이터센터 시장 공략 잰걸음

가온전선, 수도권 송전선로 공급 대한전선, 국가 전력망 구축 분주

인공지능(AI) 시대 핵심 인프라로 꼽히는 데이터센터 국내 시장을 공략하기 위한 기업들의 움직임이 분주해지고 있다.



가온전선은 23일 경기 지역 80㎿(메가와트)급 대형 데이터센터 구축 사업에 수백억원 규모의 지중 송전선을 공급한다고 밝혔다. 데이터센터 운영에 필요한 전력 공급을 위한 전력망 구축 프로젝트 일환으로 가온전선은 송전선로 자재 납품과 시공을 담당한다.



가온전선은 “상시 전원과 예비 전원을 모두 확보하는 이중 전원 체계를 만들어 전력 공급 안정성을 높이겠다”며 “데이터센터 외부 전력망용 케이블부터 내부 전력 분배용 버스덕트까지 공급하는 사업 구조를 이루겠다”고 밝혔다.



산업통상부에 따르면 2029년까지 국내 신규 데이터센터 수요는 732개다. 이들 데이터센터에 필요한 전력 용량은 4만9397㎿에 이를 것으로 보인다.



대한전선은 지난 17일 한국전력공사 동해안~동서울 초고압직류송전(HVDC) 사업을 수주했다. 계약 규모는 1463억원이다. 동해안~동서울 HVDC 사업은 동해안 지역에서 생산한 원자력·화력·재생에너지 전력을 수도권으로 안정적으로 보내기 위한 국가 전력망 구축 사업이다.



업계에선 AI 데이터센터와 반도체 클러스터 확대로 수도권 전력 수요가 폭증한 상황에서 동해안·서해안 발전 전력을 수도권으로 보내는 대용량 송전망 건설이 중요해졌다는 평가가 나온다.



효성그룹은 최근 서울에 첫 데이터센터인 ‘STT 서울1’을 개관하며 데이터센터 사업을 공식적으로 시작했다. 효성그룹은 서울 도심에 있는 STT 서울1은 강남·여의도 등 주요 비즈니스 거점과 가까워 데이터 전송 지연을 최소화할 수 있다고 설명했다.



SK그룹은 이달 말 국내 주요 권역에 1GW(기가와트)급 AI 데이터센터 5곳을 건설하는 투자 계획을 발표할 예정으로 알려졌다. LG는 LG유플러스 주도로 경기 파주시에 그래픽처리장치(GPU) 7만장을 수용할 수 있는 AI 데이터센터를 짓고 있다.

