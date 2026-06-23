노인 디지털 교육, 일자리와 연결해 ‘자립’ 완성해야

기고 - 송기민 한양대 디지털의료융합학과 교수·희망이음 자문위원

은행 창구가 사라지고, 식당 주문이 키오스크로 바뀌고, 관공서 민원마저 모바일로 옮겨가고 있다. 이런 시대에 디지털을 다루지 못한다는 것은 일상의 기본적인 권리에서 소외된다는 의미와 같다. 디지털 격차가 곧 삶의 격차로 이어지는 것이다.



그래서 에스원을 비롯한 삼성 관계사가 함께 운영하는 ‘삼성 시니어 디지털 아카데미’와 같은 시도가 눈길을 끈다. 키오스크와 스마트폰 같은 일상의 기기 활용법을 가르치는 데서 출발해, 취업 연계형 심화 과정으로 노인의 경제적 자립까지 잇는 구조를 갖췄기 때문이다.



고령화는 어느 날 갑자기 닥친 위기가 아니다. 이미 25년 전부터 예견된 흐름이었지만, 그동안 우리 사회가 마련한 실효성 있는 대응은 장기요양보험 도입 정도에 그쳤다. 인구 구조의 변화 속도를 정책이 따라가지 못한 셈이다.



문제는 지금까지의 방식, 즉 국가가 모든 것을 책임지는 복지로는 더 이상 감당하기 어려운 국면에 들어섰다는 데 있다. 노년 인구는 빠르게 늘어나는데 이를 부양할 생산인구는 줄어든다. 재정만으로 해결하려는 접근은 한계가 분명하다.



전환의 핵심은 ‘교육’에 있다. 노인이 도움을 받는 대상에 머무르지 않고 스스로 노후를 준비할 수 있도록 돕는 것, 그것이야말로 가장 강력한 복지다.



20~30년 전 받은 대학 교육만으로 100세 시대를 살아가기에는 역부족이다. 건강과 가치관, 디지털 역량까지 아우르는 새로운 차원의 평생교육이 필요하다.



이 지점에서 대학을 비롯한 교육기관의 역할도 다시 정의돼야 한다. 평균 수명이 늘어난 지금, 단 4년의 교육이 남은 수십년의 인생을 책임질 수는 없다. 교육기관이 보편적인 평생교육의 장으로 거듭나야 하는 이유다.



미국 하버드대의 사례처럼, 서로 다른 배경을 가진 이들이 한데 섞여 배울 때 진정한 사회적 리더가 길러진다. 노인과 다문화 청소년을 ‘도움의 대상’이 아니라 ‘함께 가는 동료’로 바라보는 시각의 전환이 필요하다.



노인의 자립은 교육에 그치지 않고 실질적인 ‘일자리’와 연결될 때 비로소 완성된다. 배움이 자존감의 회복으로, 다시 경제적 자립으로 이어지는 선순환을 만들어야 한다.



앞서 언급한 삼성 시니어 디지털 아카데미가 단순한 기기 교육을 넘어 의미를 갖는 것도 이 대목이다. 시니어가 자존감을 회복하고 디지털 사회의 일원으로 다시 설 수 있도록 돕는다는 점에서, 교육과 자립을 잇는 하나의 모델이 될 수 있다.



국가가 모든 것을 떠안는 시대는 지났다. 정부와 학계, 그리고 기업이 각자의 자리에서 교육이라는 가장 근본적인 해법에 함께 힘을 보탤 때, 고령화는 위기가 아니라 우리 사회가 한 단계 성숙하는 계기가 될 수 있다.