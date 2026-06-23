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본문 요약

월드컵 축구팬들 사이에 도널드 트럼프 미국 대통령과 성착취범인 고 제프리 엡스타인의 친분을 비꼬는 응원 구호가 급속도로 확산하면서, 트럼프 대통령이 월드컵 경기에 참석하지 않을 수 있다는 관측이 나오고 있다.

영국 매체 미러는 22일 축구팬들이 트럼프 대통령 면전에서 이 같은 구호를 외칠 경우를 우려해 백악관 참모진에 비상이 걸린 상태라고 보도했다.

이 매체는 이 때문에 오는 7월19일 열리는 월드컵 결승전에 트럼프 대통령이 참석해 직접 트로피를 수여할 것인지도 의문이 제기되고 있다고 전했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“트럼프는 성범죄자” 떼창 무서웠나…월드컵 결승전 불참 고심하는 백악관

입력 2026.06.23 21:00

수정 2026.06.23 21:01

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‘엡스타인 송’ 영어권 구호 확산

트럼프 들을라…참모진 ‘비상’

월드컵 축구팬들 사이에 도널드 트럼프 미국 대통령과 성착취범인 고 제프리 엡스타인의 친분을 비꼬는 응원 구호가 급속도로 확산하면서, 트럼프 대통령이 월드컵 경기에 참석하지 않을 수 있다는 관측이 나오고 있다.

영국 매체 미러는 22일(현지시간) 축구팬들이 트럼프 대통령 면전에서 이 같은 구호를 외칠 경우를 우려해 백악관 참모진에 비상이 걸린 상태라고 보도했다. 이 매체는 이 때문에 오는 7월19일 열리는 월드컵 결승전에 트럼프 대통령이 참석해 직접 트로피를 수여할 것인지도 의문이 제기되고 있다고 전했다.

잉글랜드·스코틀랜드·호주·뉴질랜드의 원정 팬들은 각자의 버전으로 트럼프 대통령을 비판하는 가사가 담긴 응원가를 만들었으며, 이 노래들은 경기장은 물론 거리행진, 스포츠바 등에서 빠르게 퍼져나가고 있다.

지난주 호주가 튀르키예를 2-0으로 꺾은 뒤 호주 팬들이 캐나다 밴쿠버 거리를 행진하면서 반트럼프 구호를 외치는 영상은 소셜미디어에서 폭발적인 화제를 모았다. 초록색과 금색 유니폼을 입은 호주 팬 수백명이 “호주인(Aussie) 소년들은 신나게 취했다. 도널드 트럼프는 성범죄자다!”라고 외치는 이 영상은 조회수 수백만회를 기록했다.

한 워싱턴 소식통은 미러에 “트럼프 대통령은 최근 뉴욕 닉스가 출전한 프로농구 결승전을 비롯해 미국 내 주요 스포츠 행사에 등장할 때마다 거센 야유를 감내해야 했지만, 이번은 차원이 다르다”며 “참모들은 트럼프 대통령이 이 구호에 직접 노출되지 않도록 하는 데 총력을 기울이고 있으며, 여기에는 영어권 팀이 출전하는 경기를 피하는 것도 포함된다”고 말했다. 이 소식통은 “영어권 팬이 외치는 구호는 미국 시청자들에게 즉각적으로 이해가 되기 때문에 문제가 심각하다”며 “잉글랜드나 스코틀랜드가 8강, 4강까지 올라갈 가능성이 참모진에게 점점 더 큰 근심거리로 떠오르고 있다”고 덧붙였다.

월드컵 규정에 따르면 경기장 내에서 인종차별적이거나 혐오적인 발언, 정치적인 구호를 외치는 것은 금지돼 있다. 하지만 해당 규정이 ‘반트럼프’ 구호에 적용될 수 있을지는 불확실하다고 축구 전문 매체 올아웃사커는 전했다.

트럼프 대통령은 미국이 공동개최하는 월드컵임에도 아직 경기를 관람하지 않았다. 백악관은 일정상 이유를 들었지만, 개최국 정상이 자국 개막전에 불참한 것은 매우 이례적이다.

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