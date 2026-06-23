충남도의회, 발전공기업 통합법인 유치 촉구안 채택

전국 석탄화력발전소의 절반 집중 탈석탄 정책에 지역경제 타격 우려

전국 석탄화력발전소의 절반이 집중된 충남에서 통합 발전공기업 본사 유치 목소리가 커지고 있다. 탈석탄 정책 추진과 맞물려 발전공기업의 이탈이 현실화될 경우 지역경제에 미칠 악영향을 우려한 것이다.



충남도의회는 지난 22일 홍기후 더불어민주당 의원(당진3)이 대표 발의한 ‘발전공기업 통폐합에 따른 통합법인 충남 유치 촉구 건의안’을 채택했다고 23일 밝혔다. 건의안에는 통합 발전공기업 본사를 충남에 유치하고, 탈석탄 과정에서 발생할 수 있는 지역경제 충격을 최소화하기 위한 국가 차원의 지원책을 마련해야 한다는 내용이 담겼다.



충남이 발전공기업 통폐합 논의에 민감한 이유는 지역 산업 구조와 직결돼 있기 때문이다.



전국 석탄화력발전소 61기의 48%인 29기가 충남에 집중돼 있다. 충남은 태안의 한국서부발전, 보령의 한국중부발전, 당진의 한국동서발전 당진발전본부 등 대규모 발전 시설이 밀집해 있어 국내 최대 전력 생산 기지로 평가받는다. 하지만 충남 내부에서는 “전기는 충남에서 생산하고, 경제적 이익은 다른 지역이 가져간다”는 불만이 팽배했다.



당진의 경우 세계 최대 규모 석탄화력발전단지 중 하나인 당진발전본부가 있지만 정작 본사는 울산에 있다. 발전소 운영에 따른 환경 부담과 송전 설비 설치에 따른 주민 피해는 당진이 떠안는 반면, 세수와 인구 유입 등은 본사 소재지에 돌아가는 구조다. 통폐합 과정에서 본사가 타 지역으로 이전하면 당진은 고용 감소와 인구 유출 등 상당한 경제적 타격을 받을 수 있다는 분석도 나온다. 충남이 직면한 과제는 발전공기업 통폐합만이 아니다. 정부의 탈석탄 정책이 본격화되면서 발전산업 축소에 따른 지역경제 위축 등을 우려하는 목소리가 이어진다.



정부는 탄소중립 실현을 위해 2050년까지 노후 석탄화력발전소를 단계적으로 폐지하고, 액화천연가스(LNG)와 재생에너지 중심의 전력 체계로 전환하는 정책을 추진 중이다. 전국에서 가장 많은 석탄화력발전소를 보유한 충남은 경제적 타격이 가장 클 수밖에 없다.



임가연 충남시민사회단체연대회의 사무처장은 “석탄화력발전소 폐쇄로 일자리와 지역경제 대책 마련이 시급한 상황”이라며 “발전 5사 통합을 계기로 공공 주도의 재생에너지 산업을 충남에 육성하는 등 석탄화력 이후 지역 산업 생태계 구축 방안까지 함께 마련해야 한다”고 했다.

