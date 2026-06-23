울주군 못산늪에서 멸종위기 토종 거북 ‘남생이’ 3마리 포착

울산시는 지난 15일 울주군 웅촌면 회야강 ‘못산늪’ 습지 현황조사 과정에서 천연기념물이자 멸종위기 야생생물(Ⅱ급)인 토종 민물거북 ‘남생이’ 서식을 확인했다고 23일 밝혔다.



이번 조사과정에서 발견된 남생이는 모두 3마리다. 남생이가 발견된 못산늪에서는 생태계 교란 야생생물인 붉은귀거북 2마리도 함께 관찰됐으며, 인근에는 황소개구리도 서식하는 것으로 추정된다.



한상훈 한반도야생동물연구소 박사는 “못산늪은 남생이가 알을 낳을 수 있는 모래톱을 포함한 서식 환경을 모두 갖추고 있다”며 “붉은귀거북이나 황소개구리가 당장은 피해를 주지 않겠지만, 토종 물고기 치어를 잡아먹어 남생이 등 고유 생태계에 해를 끼칠 수 있다. 개체수 조절 등이 필요할 것”이라고 말했다.



남생이가 발견된 못산늪은 회야강 중류 물길이 끊기면서 만들어졌다. 물흐름이 완만하고 수심이 얕은 덕에 다양한 곤충과 어류, 양서·파충류가 서식하고 있다. 농약 사용, 하천 개발 등 서식지 훼손으로 개체수가 급격히 줄어든 남생이는 세계자연보전연맹(IUCN) 적색목록 위기종(야생에서 높은 절멸 위기에 직면한 상태)으로 분류될 정도로 보전이 시급한 종이다. 등껍데기가 단단하고 뚜렷한 융기선 세줄이 있다는 점이 자라와의 차별점이다.



그동안 울산에서는 태화강·척과천 등 작은 하천이나 저수지 등에서 아주 드물게 남생이 서식이 확인됐다.



울산시는 지역 내 소규모 습지와 저수지 생태계 교란 생물 개체수 조절에 나서겠다고 밝혔다. 남생이 같은 멸종위기 야생생물의 서식 기반을 확대하기 위해서다. 시 관계자는 “도심에서 멀지 않은 못산늪이 생태교육을 위한 학습장으로 활용될 수 있도록 우선 보호하고 체계적인 관리에 나설 것”이라고 말했다.

